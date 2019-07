Soyaux (Charente) : le Champ-de-Manoeuvres fait son cinéma

Soyaux, France

C'est ce mercredi que sort le film "La Source", avec Christophe Lambert et le rappeur Sneazzy. C'est l'histoire d'un jeune d'une cité qui rêve de devenir surfeur, et doit d'abord apprendre... à nager ! Le film a été, en grande partie, tourné en Octobre dernier dans le quartier du Champ-de-Manoeuvres à Soyaux. De nombreux jeunes du quartier ont été figurants dans le film. Ils ont vu, pour certains, le film en avant-première le 18 Juin à Soyaux. Et ils sont fiers d'avoir participé à cette aventure, qui donne un peu plus de relief à leur quartier.

"Le quartier a été mis en valeur par le film" (Nicolas, figurant)

Nagui a été surpris par les détails : il faut répéter les scènes, faire plusieurs prises, s'intéresser aux costumes et au décor, même pour un simple figurant qui ne fait que passer en arrière-plan. Yacine a prêté l'un de ses rideaux au chef décorateur pour faire un fond ; il ne sait pas s'il a été gardé au montage. Quant à la boulangère du quartier, Sabrina, elle a vu passer toute l'équipe du film dans sa boutique : elle a même préparé un couscous pour ceux qui sont devenus depuis ses amis. Elle a eu un petit rôle, juste une scène, mais elle s'en souviendra longtemps

L'une des places du quartier du Champ-de-Manoeuvres à Soyaux © Radio France - Pierre MARSAT

