Spalazen Nature propose des vacances zen à Palazinges en Corrèze

Le succès des hébergements touristiques haut de gamme se confirme dans la région Limousin. Nouvelle illustration avec l'ouverture cet été de Spalazen Nature à Palazinges, près de Tulle.

Spalazen Nature a été bâti au cœur d'un parc de 2 hectares en pleine nature. Mais il ne propose que cinq chalets, pas plus. Des chalets, tous baptisés d'un prénom, où tout est fait pour offrir un séjour de détente et de coupure totale. Ils sont tous équipés y compris de wifi et dotés de tout le confort moderne, mais sans luxe ostentatoire.

La nature à l'intérieur

Le luxe est surtout dans le calme et le cadre bucolique que des baies vitrées permettent de faire rentrer à l'intérieur. Et puis il y a surtout sur la terrasse le jacuzzi. "Les gens adorent, explique le propriétaire Jean-Marie Bouillet. Certains m'ont dit qu'ils avaient regardé les étoiles allongés dans le jacuzzi et qu'ils avaient adoré". C'est là tout le concept de Spalazen Nature. "C'est vraiment se retrouver dans une bulle, se retrouver entre soi. Se retrouver dans le silence et se reposer".

"Un luxe qui n'a pas de prix"

Dès les premiers jours les touristes étaient au rendez-vous. Le taux de remplissage de Spalazen Nature était de 50 % au mois de juillet, 80 % en août se réjouit Jean-Marie Bouillet. "Des gens viennent en groupe, d'autres passent deux ou trois nuits avant de partir ailleurs et certains viennent même de Tulle et Brive pour justement couper de leur quotidien". Ce luxe a cependant un coût : 150 à 200 euros la nuit selon la saison. "Se ressourcer dans un jacuzzi sous les étoiles est un vrai luxe" explique Sandrine, venue passer deux nuits en famille. "Et ce luxe n'a pas de prix". Spalazen Nature restera ouvert toute l'année. Et pour encore plus de zen il proposera dès septembre des repas à prendre dans les chalets et un service de massage relaxant.