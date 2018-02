Une Alpine, un château, un cabaret, des chiens truffiers et une soirée Irlandaise ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 17 et dimanche 18 février 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Ca va faire vroum, tchac, ouah, clap et toute cette sorte de choses…

Salon des véhicules anciens au Parc des expositions du Périgord de Marsac-sur-l’Isle, ce week-end

Un millier de voitures anciennes de toutes les époques sont attendues ce week-end, de 9h à 19h sur les deux jours, au Parc des expositions du Périgord de Marsac-sur-l’Isle. Ce faisant, l’association Véhicules anciens à Périgueux accueille pour la première fois en Aquitaine la toute nouvelle Alpine Renault A110 (désolé ; elle n’est pas encore en vente)… Le nouveau modèle de cette voiture mythique, qui fit les beaux jours du sport auto Français jusqu’en 1995, devrait créer l’événement alors que tous les collectionneurs de la marque sont présents avec leurs véhicules. Ce salon accueille également en intérieur une quarantaine de clubs de véhicules anciens, autos et motos. L’entrée est à 5 euros et gratuite pour les moins de 12 ans.

Partez samedi à la découverte du château du Lieu-Dieu, à Boulazac

Les « Tranches de ville » du Service Ville d’Art et d’Histoire de Périgueux vous proposent chaque samedi une visite commentée d’1h30 à 2h, avec un thème précis décliné par un guide conférencier, vous donnant parfois un accès privilégié à un lieu privé. Ce sera le cas ce samedi avec une balade en bus vous menant à moins d'un kilomètre au sud du Vieux bourg de Boulazac, en bordure et légèrement en contrebas de la route départementale 6089. Là se dresse fièrement un château privé, le château du Lieu-Dieu, qui possède la particularité d'avoir toujours appartenu à la même famille depuis sa construction, bien que les différents propriétaires ne portent pas toujours le même nom. Cette magnifique bâtisse des XVème et XVIème siècles offre un ensemble très intéressant avec ses tours et mâchicoulis, ses douves, ses remparts et son pigeonnier. Il conserve en mémoire la célèbre bataille de la plaine du Lieu-Dieu, dans le vallon du Manoire, où les troupes de Périgueux et d’Auberoche luttèrent avec acharnement. Le cruel Archambaud, comte du Périgord, avait commis le rapt de la fille d’une puissante famille de Périgueux et, traité en vulgaire criminel, sera poursuivi par le Maréchal du roi de France, Boucicaut. L’accès exceptionnel au château du Lieu-Dieu se fera samedi à 14h au départ de la mairie de Périgueux ; la réservation se fait au CLAP, place du Coderc, et le tarif est de 7 euros.

Spectacle à la salle des fêtes de Champcevinel samedi soir

Le Théâtre de La Gargouille et l'Ensemble Vocal Arpège de Champcevinel vous souhaitent la bienvenue au Cabaret Nomade ! Mis en scène par Gérard Guillemin, le Cabaret Nomade est une invitation à découvrir les multiples talents des artistes de la Compagnie. Suivez sur scène les maladresses du clown Christophe Haensel, savourez les bons mots des comédiens, Gérard Guillemin, Amandine Borie, Lorène Guillemin et Grégory Felzines. Enfin c'est en musique que la chanteuse Christine Good et le musicien polyinstrumentiste Bimbo Acock vous emporteront pour un voyage tantôt drôle, tantôt émouvant. Les choristes de l'Ensemble Vocal, dirigées par Patrice Gouysse, prendront part à ce spectacle. Il est fortement conseillé de réserver pour ce Cabaret Nomade, samedi à 20h30 à la salle des fêtes de Champcevinel ! Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€. Renseignements et réservations au 05 53 08 36 85 – 05 53 04 33 78

Truffes enterrées et truffes en l’air, ce samedi à Sorges

Un chien truffier est, comme son nom l'indique, éduqué pour trouver des truffes dans le sol grâce à son odorat. Son maître lui apprend tout d'abord à retrouver des objets enterrés en le récompensant régulièrement, puis il lui apprend à reconnaître l'odeur de la truffe. Enfin, il lui apprend à ne pas croquer la truffe quand il en trouve une (avouez que ce serait ballot)… Tous les chiens peuvent chercher des truffes. La qualité de leur travail dépend d'un entraînement régulier. Ce samedi, de 9h30 à 17h, le Parc des Loisirs de Sorges accueille le Championnat de France de chiens truffiers, organisé par l’Association Canine de la Dordogne. L’entrée est gratuite !

Soirée Irlandaise, samedi à Trélissac

La fête de la Saint-Patrick célèbre, le 17 mars, le saint patron de l'Irlande. Les actuels leaders du Tournoi des VI Nations (l’Irlande accueille le pays de Galles ce dimanche à 15h15) en profitent pour faire la fête, chanter, danser, boire modérément (vous pensez bien !), clamer haut et fort leur appartenance irlandaise et prouver à quel point ils sont « Proud to Be Irish »… Chez nous, une Soirée Irlandaise vous est proposée ce samedi, 20h, au Foyer Socio-culturel de Trélissac, avec Fish and chips et dessert Irlandais au menu. Cette soirée, animée par le groupe Purple Rock de Bergerac, se déroule au profit de l’association « Conte-moi un rêve ». Les vêtements irlandais sont les bienvenus. L’entrée est à 15 euros, 10 euros pour les moins de 12 ans et gratuite pour les moins de 3 ans.