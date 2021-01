Monde du spectacle : une procession du "Saint-Siège" vide en guise de manifestation à Grenoble

Le monde du spectacle appelle à manifester un peu partout en France ce mardi pour interpeller la ministre de la culture Roselyne Bachelot sur la difficulté des intermittents qui ne peuvent plus travailler. Michel Szempruch, réalisateur et délégué de la CGT spectacle en Isère, répond aux questions de Nicolas Crozel.

Michel Szempruch la situation des intermittents est complexe, on l'imagine ?

On a évidemment un petit peu de mal à avoir les retours de toutes ces personnes, artistes et techniciens, qui essayent tant bien que mal de s'en sortir dans le contexte. Mais les retours qu'on a un peu de partout c'est que, même si les situations sont très inégales, très diverses, il y a beaucoup de gens qui sont en très grande difficulté. Je pense en particulier aux musiciens, aux artistes et techniciens du spectacle vivant qui faisaient notre bonheur dans les festivals l'été, et qui ne peuvent pas travailler.

C'est un métier qui est fait de petits contrats, de cachets qui s'enchainent ou pas, et d'indemnités, mais qui ne sont débloquées que si l'on a assez travaillé. Il y a des intermittents qui sont privés de droits du coup ?

Pour ceux qui ont pu, au premier confinement, avoir accès au chômage, on a pu obtenir le prolongement des droits jusqu'au 31 août de cette année. Le problème c'est pour ceux - et on a une grosse pensée pour ces jeunes - qui se sont lancés dans le métier en début d'année dernière, qui avait fait une centaine d'heures au mois de janvier par exemple, et qui se sont retrouvés sur le carreau parce qu'ils n'ont pas pu ouvrir leurs droits et n'ont pas accès à l'intermittence. On a une pensée évidemment aussi pour tous ces artistes et professionnels de la culture qui ne sont pas intermittents, je pense aux auteurs, aux plasticiens, qui eux n'ont pas de droits, et du coup se retrouvent dans une grande précarité.

Aujourd'hui c'est une journée de mobilisation de la CGT spectacle. Vous demandez quoi ? La réouverture des salles ? La réouverture avec un protocole sanitaire adapté ? Est-ce que c'est réaliste quand on voit par exemple ce matin que visiblement les remontées mécaniques en plein air ne vont pas rouvrir ?

Disons qu'on n'est pas des fous furieux. On est bien conscients de la pandémie et on le souligne depuis le début. Nous, ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même deux poids deux mesures : d'un côté les lieux de culte sont ouverts mais les lieux de culture sont fermés. Grand-Place (centre commercial) et les hypermarchés sont ouverts, mais le musée de Grenoble est fermé. Les librairies peuvent ouvrir. Les bibliothèques ont pu rouvrir avec des protocoles sanitaires sérieux. Et nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que toute une série de lieux culturels ou d'initiatives qui pourtant, on l'a vu pour les cinémas, savent baisser les jauges, être très rigoureux sur le protocole sanitaire, restent fermés. On ne comprend pas ce deux poids, deux mesures.

A Grenoble, cet après-midi vous allez déambuler dans les rues. Expliquez-nous votre démarche parce qu'elle est un petit peu parodique !

Oui, on essaye à chaque fois, c'est un peu notre patte, de se faire plaisir, de s'exprimer de manière originale. Et donc là, aujourd'hui, on va faire une procession un peu à la mode espagnole ou italienne. On va promener notre objet de culte qui va être un siège de spectateur, qui va remplacer le Saint - donc ça va être notre Saint-Siège on va dire - et on invite tout le monde à venir faire cette procession avec nous, on va déambuler dans le centre de Grenoble, à partir de 14h30.