Spectacles de drones, 1200 vignerons et négociants ... tout savoir sur l'édition 2023 de Bordeaux Fête le Vin

Le programme de l'édition 2023 de "Bordeaux Fête le Vin" a été dévoilé, jeudi 25 mai, à Bordeaux. Initialement organisé tous les deux ans, l'événement est cette fois annualisé. Après l'édition 2022, "Bordeaux Fête le Vin" est donc de retour en 2023. Le format ne change pas, quatre jours de festivité du 22 au 25 juin, le long des quais à Bordeaux.

ⓘ Publicité

Du personnel en plus pour mieux déguster

Au total, 1200 vignerons et négociants sont attendus, repartis sur un village des appellations de plus d'un kilomètres de long sur les quais avec huit pavillons. Les amateurs de vins trouveront notamment un pavillon dédié aux Graves et Sauternes, un autre aux vins frais de Bordeaux ou encore à ceux du Médoc.

C'est une des innovations de cette édition 2023, des viticulteurs supplémentaires seront affectés aux stands où il y aura une forte affluence. L'objectif c'est d'accueillir le public pour parler du viticulteur et de son produit. Un lien pas toujours évident de tisser lorsqu'il y a beaucoup de monde en même temps au même endroit.

Douze concerts et 400 drones

Tout au long de la durée de la fête, des concerts sont organisés. Trois scènes vont être installées le long des quais pour accueillir douze concerts.

C'est un des clous du spectacle et une innovation. "Bordeaux Fête le Vin" 2023 sera ponctué par deux spectacles de drones dans le ciel bordelais. Les 23 et 24 juin, 400 drones vont s'élever dans les airs pour une chorégraphie lumineuse.

Comme à chaque édition, le public pourra acheter un Pass Dégustation, qui comprend l'équivalent de onze verres de dégustation. Jusqu'au 31 mai, il coûte 19€ et passera à 22€ le 1er juin.