Spectacles de drones les 23 et 24 juin à 23h pour Bordeaux fête le vin

Une des principales nouveautés de l'édition 2023 de Bordeaux fête le vin est l'illumination du ciel bordelais par 500 drones lors de deux spectacles, les vendredi 23 et samedi 24 juin à 23h. Les drones de la société Dronisos, une entreprise béglaise, vont décoller du Parc aux Angéliques, zone fermée à la circulation entre 21h et minuit les 2 soirs du spectacle. Les différents tableaux proposés dans le ciel sont basés sur les valeurs de cette fête du vin valorisant les vins de Bordeaux et la biodiversité. Ce ballet aérien sera accompagné de musique et sera pleinement visible depuis la rive gauche de la Garonne. Les 500 engins volants sont équipés d'une grosse ampoule Led dont l'allumage et la trajectoire sont pilotés et automatisés à distance.

Dronisos, une société basée à Bègles

L'aventure de Dronisos a commencé en 2016 avec l'idée de raconter des histoires dans le ciel en utilisant des drones. Leur tout premier spectacle s'est déroulé lors de l'émission Britain's Got Talent, l'équivalent anglais de l'émission La France a un incroyable talent.

Les drones permettent de créer des tableaux en utilisant le ciel comme un écran et les drones comme des pixels. Ces spectacles impressionnants nécessitent une équipe composée d'artistes, de chorégraphes et de techniciens.

Les spectacles de Dronisos racontent des histoires et offrent une grande liberté créative. Ils sont proposés en France, dernièrement à Arcachon, ainsi qu'à l'international, notamment aux Émirats arabes unis et à Dubaï, où Dronisos a réalisé des spectacles avec des milliers de drones.

L'objectif de cette société béglaise n'est pas de remplacer les feux d'artifice traditionnels, mais de proposer une alternative sans risque d'incendie grâce à leurs engins volants. Cependant, il est fréquent de combiner les feux d'artifice et les spectacles de drones. Dronisos recherche constamment de nouveaux modes d'expression et d'interaction. Leur prochain défi est de travailler sur des spectacles interactifs et d'explorer de nouvelles formes d'interactivité entre le public et le spectacle.

