Si vous voulez échapper à la grisaille, rendez-vous ce dimanche après-midi au Pin Galant de Mérignac où sera jouée à 14h30 "La chauve-souris", opérette de Johann Strauss. Le Pin Galant qui annonce avoir déjà atteint 95% de son chiffre d'affaires annuel alors que les spectacles vont se succéder jusqu'au 8 juin. Tout va bien donc alors même que la salle de 1.000 places affronte désormais la concurrence de la Bordeaux Métropole Arena. Mais cela n'inquiète pas Philippe Prost, le directeur du Pin Galant. Interview.

France Bleu Gironde : A mi-parcours de la saison 2017/2018, quel est votre sentiment ?

Philippe Prost : On a une saison qui se déroule très bien. On a juste eu l'annulation d'un opéra pour des questions techniques mais sinon, nous n'avons que des bonnes surprises. Le public est au rendez-vous et nous atteignons aujourd'hui 95% du chiffre d'affaires, ce qui nous permet d'arriver à l'équilibre. C'est une saison vertueuse. On note notamment une augmentation sensible du nombre d'abonnés. Ils représentent aujourd'hui 30% de nos spectateurs.

Pour les soirées à venir, quels sont les spectacles à ne pas manquer, les pépites à découvrir ?

Il y a les "25 ans du hip-hop" début mars avec les plus grands chorégraphes comme Mourad Merzouki, Farid Berki ou Kader Attou. Les meilleurs danseurs seront là. Et en fin de saison (8 juin, NDLR) nous aurons la soprano Nathalie Dessay pour des standards du jazz et de la comédie musicale américaine avec, en projection, des tableaux d'Edward Hopper. Ce sont de belles rencontres artistiques, des choses à la marge. Moi, je n'ai pas boudé mon plaisir en les découvrant.

La nouveauté de cette année, c'est l'ouverture de la Bordeaux Métropole Arena, c'est une forte concurrence ?

Ces programmations existaient déjà à la patinoire. On a désormais un nouveau bâtiment qui est une vraie réussite, architecturale, technique et pour l'accueil des spectateurs. Pour nous, c'est plutôt complémentaire dans l'attractivité générale de la Métropole bordelaise. Après, certains artistes qui font des pré-tournées ici au Pin Galant, dans un cocon technique, vont ensuite faire la tournée des Zénith dans une économie différente et l'Arena en fait désormais partie. Nous fonctionnons de manière très différente. Au Pin Galant, nous produisons les spectacles. On prend le risque. A l'Arena, c'est le producteur qui loue la salle et qui essaie de rentabiliser en attirant le plus de monde possible. Ce sont vraiment deux facettes très différentes.