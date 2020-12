Spectateurs frustrés et professionnels inquiets ont manifesté à Châteauroux en soutien au monde de la culture

L'appel au rassemblement avait été lancé par deux abonnées de la salle Equinoxe, frustrées et en colère de ne plus pouvoir profiter de la programmation de la scène nationale de Châteauroux. Ce jeudi soir, entre 100 et 150 personnes se sont retrouvées pour manifester leur soutien au monde de la culture.

Une situation déprimante et désarmante

Jean-Marc, régisseur audiovisuel à Equinoxe, ne comprend pas pourquoi les commerces ont tous pu rouvrir mais pas les cinémas, les musées ou les salles de spectacle. "La situation est désarmante, on est tous un peu déprimés, il faut bien le reconnaître" confie-t-il.

Jean-Luc, lui, a dirigé l'ancien cinéma castelroussin les Scarlett. En photographiant la devanture du CGR, fermé depuis fin octobre, il enrage : "Je suis né dans le cinéma, je n'ai jamais vu une salle rester fermée si longtemps, c'est scandaleux ! On a déjà vu où nous menait l'inculture, à des choses pas jolies jolies..." L'exécutif a fixé au 7 janvier la prochaine échéance pour statuer sur le sort des lieux de culture.