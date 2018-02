Orléans

En chair et en os ! Les aventures de Spirou et Fantasio débarquent au cinéma aujourd'hui. Et mine de rien, le film réalisé par Alexandre Coffre, a un petit côté "made in Loiret", si on s'intéresse aux acteurs principaux...

C'est tellement kiffant d'interpréter Fantasio !" - Alex Lutz

Il y a d'abord Fantasio, l'ami de Spirou. Fantasio est interprété par Alex Lutz ; or, le comédien s'est installé avec sa famille à Orléans, il y a un peu plus d'un an : "Je m'y sens bien, confie l'acteur, j'aime bien la forêt orléanaise, j'aime bien la Sologne qui est tout près, j'aime bien cette ville qui devient de plus en plus chouette, je trouve, de plus en plus jolie... C'est un bon compromis. Et puis on n'est vraiment pas loin de Paris, donc pour le travail c'est idéal", même si Alex Lutz a conservé un pied-à-terre dans la capitale pour quand il enchaîne plusieurs journées de travail à Paris. Rendu célèbre pour son rôle de Catherine à la télé dans la revue de presse de Catherine et Liliane, Alex Lutz se glisse donc dans cette fois-ci dans le personnage de Fantasio : "J'avais tout de suite très très envie, explique-t-il. Quand j'ai la possibilité d'interpréter un personnage marqué et fort, je suis très heureux ! Et puis, c'est tellement kiffant d'incarner un personnage existant déjà, populaire, où on se dit qu'on va faire plaisir aux gosses et aux familles..." L'interview d'Alex Lutz sur France Bleu Orléans est à retrouver ici :

"J'ai ma vie à Orléans et j'en suis très heureux" - Alex Lutz Copier

L'animal doit prendre du plaisir" - Muriel Bec

L''autre ami de Spirou, c'est un écureuil : Spip ! 3 écureuils ont joué dans le film, tous coachés par Muriel Bec, spécialisée dans le dressage d'animaux pour le cinéma depuis 25 ans, et dont l'entreprise est basée à Sury-aux-Bois, en forêt d'Orléans. "En fait, on amène l'animal à réaliser un exercice pour lequel il va prendre du plaisir, racontait Muriel Bec en octobre 2014 sur France Bleu Orléans, et si l'animal est à l'aise, s'il en fait un jeu, on obtient des choses incroyables et on peut aller très loin dans l'action." Et le plaisir de l'écureuil, c'est la noisette, une récompense liée à un signal sonore lors du "dressage"... Il a quand même fallu 4 mois d'entraînement pour obtenir les prouesses d'acteur de Spip, avec d'importantes contraintes lors du tournage : une rue de Marrakech, au Maroc, qu'il a fallu entièrement bâcher pour éviter que l'animal ne s'échappe ; la nécessité de jouer avec les écureuils dans une chambre d'hôtel lorsqu'ils ne tournaient pas car ces animaux-là ont besoin de parcourir 10 km par jour... Le reportage que France Bleu Orléans avait consacré à Muriel Bec, lors de la sortie de "Lou" (déjà une adaptation d'une bande dessinée au cinéma, mais avec un chat !) est à découvrir ci-dessous :

Reportage de France Bleu Orléans consacré à Muriel Bec, metteur en scène animalier Copier

Le fim "Les aventures de Spirou et Fantasio", avec également Christian Clavier et Ramzy Bedia, sort donc aujourd'hui dans les salles.