Sport, culture, musique : le beau programme de l'été 2023 à Nice !

La saison 2023 s'annonce bonne. On enregistre déjà une hausse de 20% du nombre de nuitées, par rapport à début 2022. De nombreux touristes sont donc attendus pendant cette hausse saison, et de beaux évènements ! Voici le programme en détails en sport, musique et culture cet été à Nice, dévoilés ce vendredi par la métropole et l'office de tourisme.

Trois gros évènements sportifs vont ramener du monde

La Hopman Cup en tennis se jouera du 19 au 23 juillet, 20.000 personnes sont attendus. L'évènement sera suivi par 31 millions de téléspectateurs.

Autant de monde pour la folle course l'Iron Man homme, la Finale du Championnat du monde, le 10 septembre : 20.000 personnes sont attendues, pour 22,5 millions d'euros de retombées.

A la rentrée aussi, quatre matchs de la coupe du monde de rugby qui se déroule en France octobre seront joués à Nice : les 16-17-20 et 24 septembre. Pour ce grand moment du ballon ovale, 140.000 personnes sont attendues, et 80 millions euros de retombées. Il y aura aussi le Fan village Jardin Albert 1er, du 8 septembre au 28 octobre.

De la musique ...

En musique, tout le monde va pouvoir se faire plaisir.

18 au 21 juillet : Nice Jazz Festival

22 et 23 juillet : concert de The Weekend à l’Allianz Riviera

à l’Allianz Riviera 28, 29 et 30 juillet : Néon Festival au Théâtre de Verdure (musique électro)

au Théâtre de Verdure (musique électro) 29 juillet : concert de Mylène Farmer à l’Allianz Riviera.

à l’Allianz Riviera. 29, 30 et 31 août 2023 : Festival Crossover au Théâtre de Verdure (musique électro).

... Et de la culture !