Sport découverte à Dijon : les inscriptions sont ouvertes pour les vacances d'hiver

Pendant les vacances, la Ville de Dijon propose des stages sportifs et culturels pour les enfants. Les inscriptions sont ouvertes mais il faut faire vite puisqu'un tiers des places disponibles ont déjà été réservées en moins d'une demi-heure explique Claire Tomaselli, l'adjointe aux sports.

France bleu Bourgogne : pour les parents qui ne connaissent pas encore, qu'est ce que c'est le dispositif Dijon Sport Découverte ?

Claire Tomaselli : C'est le dispositif que les vieux comme moi ont connu sous le nom "vacances pour ceux qui restent". Soit les enfants sont inscrits pour un trimestre et découvrent des sports pendant la semaine. Soit c'est pendant les vacances, au total 14 semaines de stage sont proposées, et les stages durent cinq jours. On peut très bien s'inscrire à un stage le matin, à un autre l'après-midi. Pour s'inscrire, c'est sur le site internet de la Ville de Dijon et il ne faut pas trop tarder parce qu'hier après une demi-heure d'ouverture on avait déjà plus de 600 inscrits sur les 1500 places disponibles.

Suite à l'agression d'un arbitre, le stade Epirey dans le quartier des Grésilles doit fermer jusqu'à ce qu'il y ait des travaux de sécurisation, c'est la sanction de la commission de discipline du District de Côte-d'Or, on en est où ?

Moi, je n'ai pas reçu le procès verbal de la commission qui a statué sur les sanctions qui font suite aux incidents du mois d'octobre. Je m'étonne d'ailleurs de ne pas avoir de nouvelles du District. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin de visibilité sur ce qu'on entend par sécurisation des lieux. Pour moi, ça peut être de tout petits aménagements qui se font très rapidement et à faible coût, comme de gros investissements qui vont prendre un peu plus de temps.

Donc, pour l'instant, les gamins s'entraînent et jouent. Quand le PV sera reçu par les services de la mairie de Dijon, on envisagera d'offrir une solution aux enfants. Mais autant je ne fais aucun commentaire sur les sanctions qui sont portées à l'encontre des fauteurs de trouble, autant pour les gamins, je ne comprends absolument pas en quoi ça concerne les équipes de jeunes, donc il faut qu'ils puissent absolument pratiquer. On s'arrangera pour que les gamins puissent jouer à l'extérieur. Sauf que pour les éducateurs du club, ça, risque d'être compliqué, parce qu'il faut les véhiculer, les encadrer.