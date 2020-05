L'office de tourisme de Versailles offre des vacances aux soignants

Offrir des vacances aux soignants pour les remercier. L'office du tourisme de Versailles (Yvelines) s'engage dans l'opération "Le repos de nos héros" lancée par le département des Pyrénées-Atlantiques et organise une loterie avec une dizaine de séjours à gagner. "Il y a deux façons d'y participer : soit on est soignant et on remplit un formulaire, soit on parraine un soignant qu'on connaît", explique ce vendredi matin sur France Bleu Paris Corinne Gueniot, responsable promotion de l'office du tourisme de Versailles.

Des hôteliers volontaires pour accueillir les soignants

Des hôteliers ont demandé à aider les soignants. "Ils nous ont contactés à l'office du tourisme, nous disant : "On veut faire un geste pour les soignants, pour les remercier de tout ce qu'ils font ! A la sortie du confinement, on va certainement avoir beaucoup de chambres de disponible"", explique Corrine Gueniot, "on s'est dit que c'était une bonne façon de concilier les deux".

L'office du tourisme est parvenue à réunir une dizaine de lots, "un séjour de cinq nuits pour quatre personnes avec petit-déjeuner dans un hôtel versaillais, une séance photo, un pass annuel au potager du roi, un livret Chapeau à plumes, des ateliers dégustation ou des sorties pour découvrir la ville sous un autre angle", énumère notre invitée qui y travaille. Vous avez jusqu'au 30 juin pour vous inscrire, en remplissant un formulaire, avant le tirage au sort prévu le 3 juillet.