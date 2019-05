St-Amand-Montrond : le Prix Charles Cros pour Bastien Lucas

Saint-Amand-Montrond, France

Bastien Lucas a 37 ans. Et figurez-vous que cet auteur compositeur et interprète berrichon avait déjà obtenu ce prix Charles Cros pour son premier album, paru en 2007. Bastien Lucas signe des chansons assez subtiles : violon, piano dans le premier album, plus pop pour ce second, travaillé entre la France, le Canada et les USA, d'où son nom : Francanusa. C'est aux Etats-Unis que Bastien Lucas, est allé chercher son arrangeur, bien connu dans le métier : "_J'ai demandé à Daran_, qui est aussi chanteur, et connu pour écrire des titres pour Florent Pagny ou Johnny Halliday, en son temps, je lui ai demandé de faire mes arrangements. Ca donne plus d'énergie et une couleur plus ronde aux chansons. le premier album était plus musique de chambre, celui-ci est plus pop, basse, batterie, clavier."

Francanusa est le second album de Bastien Lucas - Bastien Lucas

Bastien Lucas est arrivé à 4 ans, à St-Amand-Montrond où ses parents résident toujours : " Je fais de l'enseignement sur Paris, donc la semaine je suis sur la capitale, et il y aussi le conservatoire à Paris, mais dès que j'ai deux jours, je ne sais pas faire autrement que de revenir en Berry." Le 17 juin, Bastien Lucas se produira à Bourbon-l'Archambault dans l'Allier, et mon petit doigt me dit qu'on le retrouvera à Lignières prochainement ; la salle des bains douches l'a toujours encouragé.