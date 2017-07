St-Denis-de-Gastines : les coureurs de l'Endurathlon ont parcouru plus de 21.000 km en 24 heures

L'Endurathlon, premier du nom, a eu lieu ce week-end à St-Denis-de-Gastines. Une course unique en France où des compétiteurs, en solo ou par équipe, ont eu 24 heures pour faire un maximum de boucles à pied et à vélo.

Ils étaient 240 sur la ligne de départ. Des sportifs qui se sont livrés à une course de 24 heures non-stop. Le chronomètre du premier Endurathlon de St-Denis-de-Gastines s'est déclenché à 11h samedi matin et s'est arrêté dimanche à la même heure. Les compétiteurs étaient alignés en solo ou par équipe de deux, quatre ou six personnes. Leur misssion ? Faire un maximum de boucles de 9 km en course à pied et de 26 km en VTT.

L'équipe des "So 6" a couru entre copains © Radio France - Claudia Calmel

C'est le Vendéen Alain David qui finit premier de la catégorie solo. Il a effectué 72 passages et parcouru à lui seul 324 km à pied et à vélo.

Alain David, le vainqueur de la catégorie "solo" © Radio France - Claudia Calmel

Le public qui n'a pas lésiné sur les encouragements, ce qui a bien servi à Tony Besnier, un coureur d'Ernée engagé dans la catégorie "solo" qui n'a pas dormi du tout pendant les 24 heures : "Je me connais, si je m'étais arrêté pour dormir, mes muscles auraient été beaucoup trop raides. Je ne serai pas reparti ! "

Tony Besnier, un des forçats de la catégorie "solo" © Radio France - Claudia Calmel

Une des équipes engagées a attiré l'attention : les "Eux, c'est Nous" : quatre migrants et deux militants associatifs qui ont voulu relever ce défi sportif. Au final, c'est Mogos Ghu Grebrehiwet, un jeune Erythréen de 19 ans fondu de course à pied, qui a décroché le record du tour le plus rapide de toute la compétition.

Les organisateurs de ce premier Endurathlon espèrent remettre le couvert dès l'an prochain.