St-Laurent-du-Var : découvrez le nouveau littoral piétonnisé et enfin ombragé

Fini les voitures et le béton en bord de mer à Saint-Laurent-du-Var. Le nouveau littoral piétonnisé et ombragé se dévoile au pied du centre commercial Cap 3.000. Après des mois de travaux et deux millions d'euros injectés, cette bande de littoral de 500 mètres est inaugurée ce mercredi.

Avant l'inauguration officielle des élus ce mercredi soir, en présence notamment du maire de Saint-Laurent-du-Var Joseph Segura, France Bleu Azur est allé découvrir cette bande de littoral transformée entre la plage Landsberg et la plage Cousteau. Une bande de 500 mètres, entre le centre commercial Cap 3.000 et la Grande Bleue, qui doit redevenir attractive pour aider notamment les restaurants à remplir leur terrasses.

20% de fréquentation en plus dans les restaurants ?

"Pour l'instant vous voyez c'est presque vide," constate le patron d'un des restaurants italiens qui donne sur ce littoral. "Mais avec le temps on espère que ces aménagements vont nous ramener du monde." "Je pense qu'on peut atteindre 20% de fréquentation en plus," estime le directeur d'un autre restaurant. Tous sont en tout cas unanimes pour saluer ces travaux menés ces derniers mois.

C'est beaucoup plus joli et ça donne envie de se balader

Le littoral est désormais réservé aux piétons et aux cyclistes. La route et le béton ont été remplacés par 1840 mètres carré de platelage en bois et une pergola métallique offre enfin l'ombre qui manquait sur ce littoral pour une pause pique-nique ou lecture. Plus de 2.000 mètres carrés d'espaces végétalisés ont également été créés. Touristes comme autochtones semblent convaincus. "C'est beaucoup plus joli et ça donne envie de se balader," sourit Emmanuelle, une jeune azuréenne qui vit à St-Laurent-du-Var. "On a l'impression que c'est plus grand. Je me souviens ici quand il y avait les voitures qui circulaient, on ne se sentait pas en sécurité."

Le littoral transformé © Radio France - Maxime Bacquié

Deux millions d'euros injectés

Le point noir reste cette plage au pied de Cap 3.000. Proche de l'aéroport de Nice et de l'embouchure du Var, elle ne donne pas forcément envie de s'y installer malgré les efforts réalisés pour l'embellir et la nettoyer. "Je trouve le littoral très réussi mais je n'ai toujours pas envie d'aller me poser sur cette plage," confirme Nadine. Des terrains de volley avec du sable fin ont pourtant été installés et accueilleront cet été des compétitions pour attirer un nouveau public et faire découvrir ce littoral "new look". En tout ce sont 2,2 millions d'euros qui ont été dépensés pour réaliser ces travaux. Un grand centre nautique doit encore voir le jour.