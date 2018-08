Saint-Paul-de-Vence, France

Le village médiaval de St -Paul de Vence accueille ce jeudi soir une date du festival de musiques actuelles Crossover. La soirée en partenariat avec la Biennale Internationale d’Art Contemporain va se dérouler dans un cadre idyllique, place de La Courtine. Au programme notamment le concert acoustique de Jeanne Added. Pour cette soirée en plein air le long des remparts, une configuration spéciale est prévue. La chanteuse Jeanne Added sera installée sur une scène au milieu du public. L’organisateur du Festival Crossover, Benoit Gély promet ensuite de " faire danser le public " aux sons du Dj Sud-Africain Mo Laudi, de Reno et Ruba Kpo.-

10e édition du Festival Crossover

Le festival azuréen Crossover est né il y a 10 ans. Au fil des années, les organisateurs cherchent à se diversifier et à proposer des concerts dans des lieux idylliques de la Côte d’Azur explique Benoit Géli, fondateur du festival et de la société Panda Events. " L’idée est d’aller dans des beaux endroits et de se rapprocher de lieux culturels comme le MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’art contemporain de Nice) ou encore le Musée du Sport de Nice afin de faire des passerelles avec l’univers culturelles, d’y ramener de la musique et de danser dans des lieux inédits" ajoute Benoit Géli. Pour cette 10e édition du Festival Crossover, 7 soirées sont programmées à Nice, Villefranche sur Mer, Beaulieu sur Mer, St Jean Cap Ferrat et St Paul de Vence. Depuis le 19 mai, 3 soirées ont déjà eu lieu. Il en reste 4, dont celle de ce jeudi soir à St-Paul de Vence en partenariat avec la Biennale d’Art. Autre temps forts du 23 au 26 août au Théâtre de Verdure à Nice avec sur scène Eddy de Pretto, Lomepal, Pola & Pan, Kid Francescoli, Rone ou encore Petit Biscuit.