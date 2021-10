Stade Français-ASM : une Auvergnate dans le groupe de dix étudiant qui chantera en ouverture du mach

"J'étais sur mon téléphone, sur Facebook quand j'ai reçu une notification", raconte la jeune femme de 18 ans. Cette notification propose un concours de chant pour l'environnement. Soline postule, parmi 80 autres candidat, elle est auditionnée, puis sélectionnée pour faire partie des dix gagnants du projet Sing for the planet (chanter pour la planète).

Soline, chanteuse et supporter de l'ASM

L' initiative provient des résidences Kley, des logements pour les étudiants et jeunes actifs, qui promettent confort et activités en collectivité. Le challenge imposé aux dix jeunes talents choisis : écrire et enregistrer une chanson parlant d'écologie. Mais aussi, performer en direct au stade Jean Bouin, en ouverture du match Stade Français-ASM. Une fierté pour Soline, qui affirme, sourire aux lèvres :

Parmi ces dix étudiants, je suis la seule de Clermont-Ferrand, et de l'Auvergne. Je soutiendrai l'ASM alors que les autres soutiendront peut-être le Stade Français.

Pour cette étudiante en biologie à Clermont-Ferrand, ce concert est aussi une manière de pratiquer davantage sa passion : la musique. Membre du duo les Cogne-Trottoir, elle baigne dans l'univers musical depuis toute petite. "_Je chante chez moi depuis toujours, et je fais du violon depuis dix ans_, indique la jeune femme. Je vis avec ça, j'écoute de la musique matin, midi, soir... tout le temps."