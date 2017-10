Stade Rennais, cette année c'est la bonne !

Le public du Stade Rennais est sans nul doute le public le plus fidèle et le plus méritant. Le plus patient aussi pour un club qui n'a rien gagné depuis 1971 !! D'où ce manifeste pour supporter au bord de la crise de nerf, à sortir le 4 novembre.

Après "Supporters du Stade Rennais" (2012), qui était un ouvrage sur l'histoire du club et de ses supporters, cette fois, c'est un manuel, une bible, un guide de survie pour supporters au bord de la crise de nerf, écrit par deux journalistes rennais, eux-mêmes supporters.

Dans ce livre plein d'humour, les deux journalistes (Benjamin Keltz et Owen Gourdin) ont collecté quelques bonnes phrases entendues dans les tribunes, dont le fameux "Cette année, c'est la bonne !".

Le livre, surtout plein d'infos, est aussi décliné en 15 commandements dont "La foi, tu conserveras", "À Nantes, rennais tu resteras", ou "Les Danzé, tu adouberas"

Les supporters attendent une coupe depuis... 1971 - RV

Plusieurs "palmarès" aussi dans ce livre, comme le dico des 100 joueurs, les 20 matchs et les 20 buts qui ont marqué l'histoire du Stade Rennais.

Et puis des chansons détournées dont les "Copains d'abord" de Georges Brassens.

Non ce n'était pas un fardeau / De supporter un club bateau / Jamais premier, jamais dernier / Tellement Stade Rennais

Le livre sort le samedi 4 novembre © Radio France - Éditions du coin de la rue

Le livre écrit par Benjamin Keltz et Owen Gourdin, avec des dessins de Bunk, RV et Eudes, sort samedi 4 novembre. L'équipe le présentera en dédicaces à la Librairie Le Failler à Rennes.