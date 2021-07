Stade Rennais : le livre "Vous reprendrez bien une coupe ?" retrace les 50 ans de la coupe de France 1971

Ce lundi 21 juin, l'ouvrage "Vous reprendrez bien une coupe ?" sort en librairie et à la boutique du Stade Rennais. Son auteur Guillaume Cheminot retrace le parcours des Rouge et Noir lors de la coupe de France 1971 remportée contre l'OL, la deuxième de l'histoire du club.

Déjà disponible dans certaines librairies, et à la boutique du Stade Rennais dès ce mardi 22 juin, l'ouvrage "Vous reprendrez bien un coupe?", édité chez Food Editions*, célèbre les 50 ans de la coupe de France 1971. Pour retracer l'épopée du Stade Rennais lors de cette édition, la deuxième remportée par le club après 1965 et avant 2019, l'auteur Guillaume Cheminot a pu rentrer en contact avec une grande partie des héros de l'époque : Alain Cosnard, Raymond Kéruzoré, Marcel Aubour ou encore le recordman de matchs joués en Rouge et Noir René Cédolin.

Un recueil de témoignages facilité par la proximité de Guillaume Cheminot avec Alain Cosnard explique l'auteur : "C'est spécial parce qu'Alain était mon entraîneur quand j'étais gamin au Stade Rennais. C'est auprès de lui que j'ai démarré à recueillir les témoignages. C'est par son intermédiaire que j'ai eu les coordonnées de chacun et que j'ai pris contact avec tous les joueurs."

La couverture de l'ouvrage "Vous reprendrez bien une coupe ?" - Guillaume Cheminot/FOOD Editions

Cinquante ans plus tard, les héros de l'époque son restés une vraie bande de copains explique Guillaume Cheminot : "C'est quelque chose d'assez incroyable, ça transparaît à chaque fois que l'un parle de l'autre. Ils se voient encore souvent. Alors bien entendu les Bretons se voient un peu plus souvent parce qu'ils sont plus près, donc ils se voient au Roazhon Park. Les gars du sud, Marcel Aubour, François Simian, André Betta ou André Guy ont encore des contacts assez réguliers eux aussi."

Des anecdotes en pagaille

Le travail d'historien de l'auteur l'a également amené à découvrir de nombreuses anecdotes, comme celle racontée par Raymond Kéruzoré dans le livre : "Juste avant la finale, Raymond Kéruzoré, trouvant qu'il y avait un peu trop de mouvement avant le match, et ne sachant pas trop comment s'organiser par rapport au protocole, au coup d'envoi, a décidé de ne pas du tout s'échauffer." Un choix qui paraît impensable aujourd'hui et qui fait écho aux mots du gardien Marcel Aubour dans le livre qui décrit son équipe comme une bande de "professionnels très amateurs".

En plus des nombreux témoignages, l'ouvrage comporte une centaine de photos inédites d'époque. "Au départ j'ai pioché dans tout ce que j'avais en archives, explique Guillaume Cheminot_. La difficulté après, c'est de faire attention aux droits d'auteur. Mon éditeur (Food Editions, NDLR) m'a alerté là-dessus, et en fait on a eu la chance de pouvoir s'adresser au musée de Bretagne qui nous a permis de récupérer des clichés dont on pouvait se servir. Et puis ensuite on a eu l'occasion de rencontrer M. Fromont qui est le fils du kiné de l'époque, qui prenait beaucoup de photos. De ce fait, on a des photos assez inédites. Dans les choix que l'on a pu faire, on a tenu à ce qu'un maximum de photos soient inédites, pour faire partager un peu plus et un peu mieux cette aventure._" Le livre est préfacé par François Pinault.

* Prix de vente : 29 euros.