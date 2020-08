Stade Rennais : les touristes à la découverte du Roazhon Park et de la Galerie des Légendes

Depuis la mi-juillet, les curieux peuvent visiter le Roazhon Park et sa Galerie des Légendes grâce à des visites organisées par l'office de tourisme rennais. Des visites où se greffent parfois d'anciens joueurs, et où les visiteurs découvrent l'histoire du club et de son enceinte.

Sous les ordres du guide-conférenceier de l'office de tourisme de Rennes Lionel Besnard, la quinzaine de visiteurs est invitée à pénétrer dans le Roazhon Park. "Il y a peu de clubs en France qui jouent toujours au même endroit depuis près de 110 ans" explique Lionel. En effet, le Roazhon Park, anciennement Parc des Sports de la route de Lorient, a été construit en 1912. De rénovation en rénovation, la structure peut aujourd'hui accueillir près de 29 000 spectateurs.

Les visiteurs en apprennent plus sur l'histoire du Roazhon Park © Radio France - François Rauzy

Les visiteurs sont ensuite invités à rentrer dans la coulisse du stade. Un passage par la zone mixte, avant de filer en salle de conférence de presse, où les plus jeunes prennent des photos, assis à la place habituellement dévolue à l'entraîneur Julien Stéphan. Puis l'on découvre les vestiaires, visiteurs et domicile. Ecrans, salle d'échauffement, de repos, bureau personnel du coach... L'endroit réserve son lot de surprises.

"Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses sous les gradins" s'étonne Flavien, qui est venu depuis la Haute-Marne avec son père Thierry. "J'étais déjà venu ici lors d'une victoire contre Paris, et je voulais voir comment l'équipe se prépare" explique le jeune homme.

La visite se termine par la Galerie des Légendes, lieu de mémoire du Stade Rennais, créé en partenariat par le club, Orange et le site spécialisé Rouge Mémoire. Des photos d'archive, des fanions et cadeaux offerts par les adversaires européens du Stade Rennais, des pieds et mains moulés des joueurs historiques des Rouge et Noir... La galerie renferme un trésor de souvenirs pour les amoureux du club. Les animations proposées par les supporters, en particulier le Roazhon Celtic Kop, y occupent une place importante.

"Je profite pleinement de toutes les photos, tous les écussons, tous les maillots... ça me rappelle beaucoup de souvenirs, puisque ça fait (il réfléchit) bientôt 35 ans que je supporte le Stade Rennais !" nous dit Arnaud, qui est venu avec son fils et son épouse.

Ces visites s'inscrivent dans la volonté du club et de la ville de faire découvrir cet élément du patrimoine rennais explique Lionel Besnard, le guide-conférencier : "Il se trouve que je suis aussi supporter du Stade Rennais, mais même mes collègues qui ne sont pas forcément dans le foot considèrent qu'un endroit qui accueille 30 000 personnes dans une ville, c'est forcément un élément de patrimoine, oui."

Pour réserver votre visite, rendez-vous sur le site de Destination Rennes.