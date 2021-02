Stade Rochelais : l'ailier Gabriel Lacroix raccroche les crampons

C'est une figure du Stade Rochelais qui annonce la fin de sa carrière de joueur ; Gabriel Lacroix, l'ailier des Jaune et Noir, annonce sur son compte instagram qu'il prend sa retraite. Le joueur de 27 ans ne s'est jamais remis d'une blessure à un genou, en 2018.

Il raccroche les crampons, et cette fois, définitivement. L'ailier du Stade Rochelais, Gabriel Lacroix, annonce ce jeudi prendre sa retraite, sur son compte instagram. Le rugbyman de 27 ans explique motiver sa décision par son état physique, qui ne lui permet plus de jouer au rugby de manière professionnelle.

Une blessure au genou persistante

"Le moment est venu .. Après trois ans d’opérations et de rééducations, il est temps pour moi de vous annoncer la fin de ma carrière suite à ma blessure au genou", écrit Gabriel Lacroix. L'ailier rochelais s'est blessé, en janvier 2018, sur la pelouse de l'Ulster. Une fracture qui l'a, depuis, éloigné des terrains.

"Une pensée très forte pour les supporters Rochelais"

Le joueur rochelais ne manque pas de remercier son club et ses coéquipiers : "Je tiens à remercier le stade Rochelais et son staff médical pour son accompagnement tout le long de ma convalescence", écrit Gabriel Lacroix.

Il adresse surtout ses remerciements aux fans des Jaune et Noir : "Je finirais par une pensée très forte pour les supporters Rochelais. Je voudrais vous remercier pour votre gentillesse, bienveillance et l’accueil sincère et chaleureux qui m’a été fait ici. J’espère vous retrouver rapidement autour d’une bière au stade Marcel Deflandre."

Professionnel depuis 2011, Gabriel Lacroix jouait depuis 2015 au Stade Rochelais.