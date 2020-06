Stade Toulousain: le quart de finale de Coupe d'Europe prévu en septembre au Stadium

Lors d'une longue conférence de presse, le président Didier Lacroix a fait ses paris sur l'avenir ce mercredi 3 juin. Il a surtout annoncé la reprise pour le Stade Toulousain en vue de la saison 2020-2021, étant donné que la clôture de celle qui vient de s'écouler est définitivement actée. La Champions Cup, en revanche, n'est pas encore terminée et le Stade Toulousain, invaincu dans la compétition cette année, pourrait bien jouer son quart de finale contre l'Ulster au Stadium le week-end du 19-20 septembre.

Plusieurs pistes

Le Stade Toulousain attend de plus toujours la confirmation de l'EPCR, l'instance qui organise les coupes d'Europe, pour l'attribution des places européennes. Les clubs français ont en effet demandé que huit clubs français, et non pas six comme d'habitude, soient directement qualifiés pour la Champions Cup cette année, ce qui qualifierait les Rouge et noir (septièmes du classement final de Top 14). Didier Lacroix, relativement confiant quand à la demande, attend maintenant une réponse de l'EPCR "dans les quinze prochains jours".

On tourne la page. La saison 2020-2021 commence maintenant

Le président du Stade Toulousain lance maintenant des "paris" sur l'avenir et les prochains mois malgré l'incertitude liée à la crise du coronavirus. Les joueurs ont progressivement repris l'entrainement en petit groupe depuis la semaine dernière avec toute une batterie de tests. Les salariés du club aussi commencent à s'y remettre en douceur et à préparer la prochaine saison.

La billetterie du club rouvre dès ce jeudi. Le restaurant Ernest également, et la brasserie devrait elle rouvrir le 15 juin, avec une hypothétique extension de sa terrasse. Le Stade Toulousain essaie en tout cas de revenir à une certaine forme de normalité même si l'avenir est encore très incertain. "Il est encore trop tôt" pour se plonger sur l'état actuel des finances qui reste critique pour Didier Lacroix. Selon le président, le Stade Toulousain ne connaîtra pas les chiffres de son budget réel avant la reprise en septembre.