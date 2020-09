Stade Toulousain : le quart de finale de Champions Cup se jouera finalement à Ernest-Wallon

Le quart de finale de Champions Cup du Stade Toulousain se jouera finalement à la maison. Etant donné que la jauge d'accueil reste fixée à 5000 spectateurs, le Stade Toulousain a décidé de relocaliser la rencontre à Ernest-Wallon dimanche 20 septembre. Le président Didier Lacroix ne voyait pas en effet l'intérêt de jouer au Stadium dans ces conditions.

De nouveaux billets mis à la vente

Première conséquence de cette relocalisation, tous les billets déjà achetés pour la rencontre vont être intégralement remboursés. Le club va également demander aux supporters qui ont des places s'ils veulent se faire rembourser ou s'ils souhaitent faire un geste pour le club. De nouveaux billets vont être mis à la vente dès lundi à 12h30 et seront réservés en priorité aux abonnés et aux partenaires. Ils seront tous vendus via le site officiel du club, qui assure également que les places ne seront pas plus chères que celles prévues pour le Stadium.

Profondément désolé

Le club se dit "profondément désolé" pour tous ceux qui avaient déjà pris leurs places pour le match au Stadium. "C'est une situation pour laquelle nous ne sommes pas responsables" affirme le président du club, Didier Lacroix. "Je préfère l'idée d'un pourcentage de remplissage plutôt qu'une jauge précise" pour un match attendu depuis bien longtemps par le club mais aussi par ses supporters.

Nous sommes le club le plus impacté

Pour Didier Lacroix, "de tous les clubs qualifiés en quart de finale de Coupe d'Europe, le Stade Toulousain est le club le plus impacté par la situation sanitaire". Les décisions n'ont pas été faites de gaieté de cœur selon le président, qui affirme aussi que le club a dû diviser par huit la rentabilité prévue pour cette affiche de Coupe d'Europe.

Didier Lacroix l'affirme, le club va "maintenant travailler pour faire en sorte que tout le monde puisse être là lors de la réception de Toulon" le dimanche 4 octobre. Par tout le monde, le président entend bien sûr les spectateurs, abonnés et partenaires, ce qui devrait faire monter la jauge à environ 6600 spectateurs.