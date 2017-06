Stadium : une soixantaine de supporters du RC Lens montent sur scène

Le théâtre et le football, deux univers inconciliables? Pas pour Mohamed el Khatib, metteur en scène et passionné de foot. Il a décidé de faire monter sur scène une soixantaine de supporters du RC Lens, pour qu'ils racontent leur passion. Ça donne une pièce originale : Stadium.

En France, les supporters de foot ont mauvaise réputation. Pas très fins, portés sur l'alcool, amateur de violence, les clichés sont nombreux. Pourtant, quand on y regarde de plus près - pour peu qu'on en ait l'envie - on découvre des hommes et des femmes passionnés, liés à leur club de cœur comme à leur famille. Au stade, on rit, on pleure, on s'embrasse, on gueule, on s'énerve. On vit ensemble des moments de grande joie et des moments de grande tristesse.

Le public d'un stade de foot est sa raison d'être. Et parmi tous les publics français, celui du RC Lens est sans doute l'un des plus fidèles. C'est donc les supporters lensois que le metteur en scène Mohamed el Khatib a décidé de mettre en valeur dans sa pièce Stadium (il a hésité entre Saint-Etienne et Lens, mais c'est le Racing qui a finalement eu sa préférence).

La pièce dure une heure et demi, comme un match de foot. Sur scène, la soixantaine de fidèles de Bollaert racontent leur relation avec le RC Lens. Ils disent l'émotion qu'ils vivent au stade. Ils chantent aussi, ils brandissent leurs drapeaux. C'est un bout des tribunes qui se retrouve sur les planches. Il y a même une mi-temps, au milieu du spectacle, pendant laquelle une friterie est installée, le public pouvant monter sur scène acheter une frite ou une canette de bière.

Stadium, c'est l'occasion pour des amateurs de théâtre, qui pour certains n'aurait pas l'idée d'aller un jour voir comment ça se passe dans un stade de foot, de découvrir cet univers. Et peut-être même de l'apprécier!

Il y a déjà eu deux représentations, au théâtre de Douai. Prochaines dates à Tours en juillet. Ensuite Paris en automne et après, tournée dans toute la France: une quarantaine de représentations au total sur les deux prochaines années. Le plus difficile étant de trouver des dates ou le RC Lens ne joue pas...