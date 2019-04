Stages de parkour à Équeurdreville : les jeunes au contact d'un sport et une "philosophie"

Équeurdreville-Hainneville, Cherbourg-en-Cotentin, France

"Quand on arrive en ville" ... on a parfois envie d'escalader les murs et de sauter un peu partout. C'est en tout cas la passion de nombreux jeunes athlètes, souvent inspirés par le groupe des Yamakasi (et le film de 2001 écrit par Luc Besson) ! Sauter de toit en toit, escalader les murs, s'approprier la ville : c'est dangereux, et ça s'apprend ! C'est pourquoi, jusqu'au jeudi 11 avril, des stages de parkour ou ADD (pour "art du déplacement") sont proposés dans le cadre du festival Urban Show. Organisé à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) jusqu'au 28 avril, cet événement met en lumière de nombreuses pratiques (musique, art, danse, sport...) liées au milieu urbain.

Le programme complet du festival est d'ailleurs à retrouver ici !

Discipline complète

Ce mardi 9 avril, au tour des adolescents de 14 ans et plus de se réunir dans le gymnase Jaurès du canton d'Équeurdreville-Hainneville. On s'échauffe, on s'étire, on se met doucement en jambes ... En attendant, l'animateur Xavier Grasset, membre de l'association nantaise ADD, nous fait une petite démonstration :

Stage de #parkour et d'art du déplacement urbain : 17 ados se lancent au gymnase Jaurès de @CherbourgEnCot ! Xavier vient de Nantes pour animer le stage, il nous fait une démo ! pic.twitter.com/NW5qD2YFc5 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) April 9, 2019

"La notion de cardio est très importante", réagit Xavier (un brin essoufflé !) juste après son petit parcours improvisé. "Il faut aussi de la force, de la puissance, de la résistance. C'est très complet comme discipline."

"À part dans la gym, on ne va jamais aussi loin."

Et ce n'est pas Arnaud, tout juste 17 ans, qui va prétendre le contraire : "Ça permet de redécouvrir son corps, comme on ne l'a jamais exploité", expose l'adolescent qui pratique le parkour trois à quatre fois par semaine, depuis deux ans. "À part dans la gym, on ne va jamais aussi loin", juge-t-il.

L'art du déplacement (ADD), ce n'est pas sauter n'importe où dans les rues ! Il faut apprendre des techniques, travailler physique et cardio, et que ce soit esthétique, aussi ! Du coup, nos ados se lancent dans un exercice de franchissement. #parkourpic.twitter.com/OftQgC88xe — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) April 9, 2019

"En un mot ? Philosophie."

Mais attention ! Ce serait une grave erreur, pour Xavier Grasset, de ne parler que d'un sport. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la distinction entre "parkour" (aller d'un point à un autre le plus vite possible) et "art du déplacement", qui inclut l'esthétique à la démonstration physique. "Si je devais résumer la différence en un mot, ce serait ... Philosophie", glisse-t-il entre deux acrobaties.

"Au-delà du mouvement, il y a un esprit d'entraide, de partage." D'ailleurs, très rares sont ceux et celles qui partent tâter de la ville sans être accompagnés. "Je ne conçois pas la pratique sans un groupe, un collectif", confirme Xavier. "C'est quand même mieux de partager les efforts !"