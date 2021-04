Stan, le chanteur de Matmatah appelle au secours pour les techniciens intermittents

À 16 h 45, 80 flights cases, ces grosses caisses très solides utilisées par les musiciens, seront installés place de la Liberté à Brest pour taper en rythme les revendications des intermittents et des plus précaires. Entourée de cracheurs de feu et d’échassiers munis de fumigènes, cette action en grande pompe sera l’occasion d’envoyer un signal fort. Une action suivie par plus de 30 villes en France, dont Quimper, Lorient, Saint Brieuc.

Stan très inquiet pour les techniciens

Tristan Nihouarn, alias "Stan", 47 ans, auteur-compositeur-interprète chanteur du groupe Matmatah (1995-2008, puis depuis 2016) y participe et exprime une vive inquiétude : "Il faut vraiment sauver le statut d'intermittent. C'est dramatique. Certains techniciens commencent à chercher un autre métier. Nous, les artistes, on peut continuer à travailler, à créer. Mais les techniciens, ils se retrouvent avec un grand vide. Il y a de quoi devenir fou. Si on ne fait rien, ce ne sera plus l'absence de concert à cause du virus, mais des concerts qui ne peuvent pas se tenir parce qu'il n'y aura plus de technicien."