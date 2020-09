Standing ovation à Deauville pour les films du Festival de Cannes

Son film "Les deux Alfred" avait été sélectionné pour le Festival de Cannes, mais crise sanitaire oblige, c'est finalement à Deauville qu'il a été projeté. Bruno Podalydès a reçu l'ovation du public deauvillais. Même succès trois heures plus tôt pour "A good Man" de Marie-Castille Mention-Schaar.

Le réalisateur Bruno Podalydès chaleureusement applaudi par le public deauvillais.. et par Vanessa Paradis !

Privé des stars américaines cette année, le public deauvillais se console et se régale même avec les films du Festival de Cannes. Annulé en raison du Covid en mai dernier, ce dernier a été invité par le Festival de Deauville à venir présenter une partie de sa sélection (neuf films sur 56). Et pour l'instant, c'est un succès !

"Les deux Alfred", critique féroce et hilarante de notre société "hyperconnectée" et "uberisée"

D'une pierre deux coups pour Bruno Podalydès : membre du jury de Deauville, il est venu présenter son nouveau film « Les deux Alfred » sur les Planches. Une critique très drôle et rythmée des défauts actuels de notre société, dans laquelle on le retrouve lui, mais aussi son frère Denis, Sandrine Kiberlain et même la participation de Vanessa Paradis (présidente du jury deauvillais). Elle en a profité pour découvrir le film, qu'elle n'avait pas encore vu !

C'est très ému que Bruno Podalydès, entouré d'une partie de l'équipe du film (Vanessa Paradis, Luàna Bajrami, Yann Frisch et Nino Podalydès), s'est longuement fait applaudir par le public deauvillais.

Réactions enthousiastes du public deauvillais à la sortie

Prestations époustouflantes de Noémie Merlant et Soko

Marie-Castille Mention-Schaar a produit "La première étoile" et réalisé le très poignant "Le ciel attendra" sur la radicalisation de deux jeunes filles. La réalisatrice retrouve son actrice fétiche Noémie Merlant pour "A good man", film bouleversant sur la parentalité. Sélectionné lui aussi à Cannes, il n'a pas pu être présenté sur la Croisette. Du coup, c'est le public deauvillais qui l'a découvert en premier. L'équipe du film, présente quasiment au complet (seule Soko n'avait pas pu faire le déplacement), a enfilé des gants blancs pour pouvoir se donner la main sur la photo !