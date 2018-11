Metz, France

Les Arènes de Metz sont le théâtre d’une première ce vendredi : un ciné-concert avec la musique grandiose de John Williams. Quelques 2.500 spectateurs face à 82 musiciens de l'orchestre symphonique de Mulhouse et face au chef d’œuvre de Georges Lucas, le premier Star Wars sorti en 1977, "Un nouvel espoir".

L’écran de 20 mètres de large trône au-dessus des musiciens. Seul le chef d'orchestre le regarde. Thiago Tiberio jongle entre le film, la partition et les instrumentistes : "C’est plus difficile que de jouer du Brahms parce que je dois toujours être synchronisé avec le film et les dialogues".

Plongée dans l'univers Star Wars aux Arènes. Copier

Pas très loin du chef, Clément Schild, son alto à la main, se met à la place du spectateur. Cela n'a rien à voir avec une séance de cinéma : "L’émotion est décuplée grâce à l’orchestre en live".

Une représentation est prévue ce samedi 3 novembre au Zénith de Strasbourg.

Les autres dates

STAR WARS L'empire contre-attaque

le 15 février 2019 à Nancy

le 16 février 2019 à Strasbourg

STAR WARS Le retour du Jedi

le 10 mai 2019 à Metz

le 11 mai 2019 à Strasbourg

STAR WARS Le réveil de la Force

le 5 octobre 2019 à Metz

le 6 octobre 2019 à Strasbourg