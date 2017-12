Les fans auront dû patienter deux ans, mais il est enfin là. "Les derniers Jedi", huitième épisode de la saga Star Wars produit par Walt Disney, sort en salles ce mercredi. A Clermont-Ferrand comme ailleurs, on trépigne d'impatience.

Auvergne, Clermont-Ferrand, France

A Clermont-Ferrand, c'est l'effervescence dans la boutique AFK, spécialisée dans les articles à tendance Geek. Une vraie caverne d'Ali baba pour tous les fans de Science Fiction. Des étagères qui débordent. Et celle de Star Wars est évidemment bien garnie. Avec cette figurine qui accroche le regard, une sorte de pingouin extraterrestre : le nouveau personnage de l'épisode 8. Porg, c'est son petit nom ! Son cri indique déjà qu'il vient d'une autre planète.

Porg nouvelle star de la saga - @StarWars.com

Après R2D2 et Choubaka, ce sera peut-être la nouvelle vedette de la saga. Et les fans se sont déjà précipités pour l'adopter! Irina n'a pas encore craqué pour cette nouvelle créature, mais elle reste une fan jusqu'au bout des ongles. Membre de l'académie des Jedi Auvergnats, elle manie le sabre depuis trois ans. Et elle trépigne d'impatience avant de découvrir ce mercredi le huitième épisode de la saga. Irina prévoit d'aller trois fois dans les salles obscures cette semaine. La Force sera t-elle à la hauteur ? "Réponse sur vos écrans sera jeunes Padawans !"