Star Wars débarque à La Baule

La Baule

Si l'univers de George Lucas fascine le public depuis une quarantaine d'années, il inspire aussi les artistes et s'invite à La Baule pour les fêtes de fin d 'année. "L'expo contre-attaque" démarre ce samedi à la Baule à la Chapelle Sainte Anne. Une soixantaine d'oeuvres artistiques originales inspirées du mythe Star Wars sont présentées, de la statue de Dark Vador aux casques détournés des stormtroopers. L'exposition a déjà été présentée il y a deux ans à Paris par la galerie Sakura.

Une soixantaine d'oeuvres sont exposées - @galerie Sakura

Faire un selfie avec Chewbacca ou Princesse Leia

L'idée de la municipalité de La Baule est d'attirer un public transgénérationnel. Il y a deux ans, l'expo sur les Lego a totalisé 63 000 visiteurs. Le public pourra aussi croiser Chewbacca en chair et en os et poser avec d'autres héros costumés de la saga les week-ends et tous les jours durant les vacances scolaires puisque la mairie a recruté des figurants. Plus d'une centaine de candidats se sont présentés, tous passionnés par la saga. Des séances d'initiation au sabre laser sont également programmées pour les enfants ainsi qu'un concours de dessins

. L'expo est visible tous les jours jusqu'au 6 janvier à la chapelle Sainte Anne de la Baule de 14 à 20 heures et c'est gratuit