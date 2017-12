Saint-Benoît, France

Il n'y a ni effets spéciaux, ni hologramme ou encore maître Yoda. Une dizaine de personnes, entre 16 et 40 ans, fans de la saga et adeptes d'arts martiaux se retrouvent à l'Académie poitevine de sabre-laser tous les vendredis. L'Académie existe depuis deux ans. Etienne Marchi est instructeur et il y a deux versants dans son activité : "Le côté sport, on apprend des techniques de combat. Et puis il y a tout un côté esthétique avec des chorégraphies. On développe cela pour des courts métrages, des spectacles en plein air."

Il faut dire que l'univers de Star Wars attire les jeunes et leur permet de pratiquer à nouveau une activité sportive "Ça permet de faire un peu de course à pied, des pompes, des abdominaux, bref de transpirer" indique Etienne Marchis. Un véritable sport, proche de certains arts martiaux. Durant les cours, il y a trois phases : le renforcement musculaire, l'entraînement et le combat.

Des risques de blessures

Mais contrairement aux films, cette fois ce n'est pas de la fiction, et forcément : "On peut se blesser" avoue Jérémy, l'un des apprentis avant de poursuivre : "C'est un sport assez dangereux et contrairement à l'escrime, si on fait un estoc, on peut blesser au niveau de l'estomac et endommager des organes voire casser des os." Alors les Padawan, du nom des apprentis guerriers de Star Wars, ont des protections : masque d'escrime, coquille, brassière et veste renforcée.

#StarWars : les derniers #jedi ça sort demain et à #Poitiers une association propose des cours de sabre #laser depuis deux ans. RDV dans le 2 min chrono de Bleu Poitou. pic.twitter.com/zJ3bIlzWKJ — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 12, 2017

Mais l'outil indispensable pour parfaire l'équipement reste le sabre-laser. Et à l'image des footballeurs qui collectionnent les chaussures, les apprentis collectionnent les sabres lumineux rouge ou bleu. Vincent en possède un de collection et deux autres pour la pratique : "Il y en avait un qui me plaisait vraiment au niveau design, et l'autre, je l'ai pris parce que c'était le moins cher. Ça me permet de m'en servir comme sabre de rechange au cas où j'aurais des pannes ou des casses." Pour un sabre-laser de base, il faut compter entre 80 et 100 euros sur Internet. Si vous souhaitez entendre le célèbre bruit lors des combats, le prix peut atteindre jusqu'à 400 euros.

Mais il n'y a pas que l'équipement qui compte. Le sabre-laser, c'est aussi une philosophie, là aussi issue de la saga " Ça va être surtout sur le respect, tout ce qu'on va avoir dans les principes de bases qui sont générés par les codes Jedi sur la maîtrise de soi, sur l'écoute de l'environnement, l'analyse de la situation" explique Jérémy.

A terme, les Jedis comptent bien s'affronter lors de compétitions. Mais il n'y en a que très peu en France. En attendant pour les intéressés, il est toujours possible d'assister aux cours tous les vendredis soirs de 21 heures à 23 heures à Imagivienne, avenue de la Gare à Saint-Benoît. Et que la force soit avec vous !