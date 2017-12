Grenoble, France

La Saber Experience Academy s'est lancée en septembre 2016. Elle regroupe aujourd'hui 29 personnes, essentiellement des fans de la saga. "C'est un rêve de gosse de devenir jedi, et à 50ans on peut le faire" souffle Dominique, en plein combat avec Tim " ma grande passion c'est Star Wars, et comme j'avais besoin de faire du sport je me suis dit, tentons l'expérience !".

Qu'ils soient du bon ou du mauvais côté de la Force, tous les manieurs de sabre sont d'accords sur un point, leur pratique inspirée des arts martiaux est bien un sport. Le sabre laser "ce n'est pas un jouet en plastique" explique Jennifer instructrice à Grenoble : "C'est une arme qui peut blesser, qui peut faire mal".