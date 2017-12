C’est l’un des films les plus attendus de l’année : le nouvel épisode de la saga Star Wars, intitulé “Les derniers Jedi”, que France Bleu a vu en avant-première. Le réalisateur Rian Johnson réussit à faire un film captivant et surprenant tout en étant fidèle aux codes de Star Wars.

Ecrire un papier sur “Star Wars Episode VIII : Les derniers Jedi” n’est pas une mince affaire : que révéler qui ne "spoile" pas les rebondissements du film, tant ce huitième film de la saga de fantasy surprend de bout en bout ?

Disons-le tout de suite : certaines questions que les fans se posent depuis la découverte du septième épisode ne trouveront pas de réponse dans ce film. A l’inverse, un bon nombre de séquences inattendues ont de quoi cramponner les spectateurs au fauteuil tout au long du film. Révéler l’une d’entre elles a des chances de gâcher le (très grand) plaisir que l’on prend devant ce film de 2h30, le plus long de la saga.

Voici donc ce que l'on peut en dire : “Les derniers Jedi” commence là où s’arrêtait l’épisode précédent, quand Rey (Daisy Ridley), la jeune femme qui maîtrise la Force, tend à Luke Skywalker (Mark Hamill) un sabre laser, sur une île perdue d’une planète inconnue. Au même moment, les vaisseaux armés du Premier ordre menacent la base de la Résistance, dont les membres, princesse Leia (Carrie Fisher) en tête, doivent évacuer.

L’apprentissage de la Force

La toile du fond de ce film, c’est donc une course contre la montre engagée par le vaisseau de la Résistance, menacé de toutes parts par l’armée du Premier ordre, organisation dictatoriale dont le chef, le leader Snoke, est épaulé par Kylo Ren (Adam Driver), alias Ben Solo, le fils de Han Solo, qu’il a tué dans le film précédent.

En parallèle, Rey tente de convaincre Luke Skywalker, dernier chevalier Jedi encore en vie, de sortir de sa vie en ermite et de rejoindre la Résistance. Tout en étant moins centré sur le personnage de Rey que le précédent, ce film illustre avec finesse son apprentissage de la maîtrise de la Force. La jeune femme est confrontée à la fois à Luke Skywalker, mais aussi à elle-même et, par un habile jeu scénaristique et cinématographique, à Kylo Ren.

Rey (Daisy Ridley) va devoir apprivoiser la Force - Disney - Lucas Films

Continuité ou transition ?

Et cela fait partie des éléments qui rendent le film convaincant : il s’inscrit parfaitement dans la cohérence du reste de la saga, tout en rappelant aux néophytes les bases de ce qu’est la Force, de ce que sont les Jedi, l’équilibre, le bon côté et le côté obscur. Les personnages de Luke et Leia, très présents, font office de point de repère pour ceux qui suivent la saga depuis le début.

Il y a dans ce Star Wars tout ce que l’on connaît (et que l’on aime) dans sept épisodes précédents. Les scènes de combat dans l’espace sont légion et sont particulièrement impressionnantes sur le plan visuel, les duels au sabre laser sont tout aussi réussis. Comme dans la plupart des films Star Wars il y a une “quête annexe” qui emmène les personnages sur une planète étonnante. Et comme avec les droïdes et les ewoks, “Les derniers Jedi” a son lot de bestioles mignonnes à faire vendre des peluches pour Noël. Appelez-les les porgs, sortes de croisements entre un hamster et un pingouin.

Les adorables "porgs" sont un peu envahissants dans le Falcon Millenium de Chewbacca - Disney - Lucas Films

Et en même temps, on ne peut s’empêcher de penser au passage de témoin à la nouvelle génération : avec la disparition de Carrie Fisher l’an dernier, le dernier film de la trilogie, prévu pour 2019, devra avoir achevé la transition entre les anciens et les nouveaux personnages.

Réalisation moderne et “arty”

Cette transition est bien accompagnée par la réalisation de Rian Johnson, elle aussi surprenante voire déroutante. Constitué de séquences courtes qui basculent régulièrement la narration entre les différentes actions, le montage fait penser à celui d’une série, parvenant à tenir le spectateur en haleine pendant les deux heures et demie que dure le film.

La mise en scène est habile, permettant de suggérer en image des liens qui ne sont pas dits ou des concepts abstraits, comme celui de la Force. Les décors sont superbes, avec des compositions parfois proches de la peinture, comme pour l’écarlate salle du trône du leader Snoke, ou l’une des planètes de la galaxie, couverte de sel.

Les soldats rouges de Snoke - Disney - Lucas Films

Un bon divertissement et un bon Star Wars

Quant aux effets visuels, ils sont de plus en plus raffinés, et l’on apprécie le retour déjà initié dans le film précédent aux effets de plateau plutôt qu’aux images de synthèse, notamment pour une partie des créatures non-humaines.

En quelques mots, et parce qu’il sera difficile d’en dire plus sans rien révéler, ce “Star Wars Episode VIII” est un excellent divertissement - et c’est avant tout ce qu’on lui demande. Et au-delà, il semble être un très bon opus parmi les huit films déjà sortis de la saga, qui confirme que cette trilogie, malgré l’arrivée des studios Disney dans la production, est à la hauteur des deux autres.