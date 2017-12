Paris, France

Les fans de Star Wars n'ont pas hésité à s'installer devant le cinéma le Grand Rex à Paris mardi soir. Ils voulaient être les premiers à rentrer dans la salle qui projette mercredi matin "Les Derniers Jedi", huitième épisode de la saga Star Wars. Certains avaient envie de se mettre tout de suite dans l'ambiance. Les plus mordus ont passé la nuit devant le cinéma. Les premiers sont arrivés vers minuit. La projection du dernier opus est à 10h mercredi mais dès 7h, le cinéma proposait de voir ou revoir le septième épisode de Star Wars.

Dark Vador, la princesse Lela devant le cinéma

Malgré la pluie et le froid, près de 200 passionnés étaient massés devant le Grand Rex dès 6h mercredi matin. Ils avaient souvent sorti leur costume pour l'occasion. Il y avait Dark Vador, des Stormtroopers, les soldats de la force noire, des Jedi de toutes les époques. Beaucoup de fans étaient venus avec leur sabre laser.

Pas question de se faire spoiler

La plus grosse crainte des fans de Star Wars c'est de se faire spoiler, autrement dit d'avoir des informations sur le film avant de le voir vraiment. Eva a 24 ans, elle est passionnée et elle n'a pas ouvert son ordinateur depuis 24 heures pour échapper aux extraits et autres bandes-annonce qui dévoilent une partie du film. Elle ne voulait pas qu'on lui gâche la surprise. Pour la séance de 10h de l'épisode "Les Derniers Jedi", 1.200 personnes ont réservé leur place depuis plus de deux semaines.

Le Grand Rex a soigné cette première séance

Pour le Grand Rex, les avant-premières sont des rendez-vous à ne pas manquer. Il faut être inventif pour ne pas décevoir les fans explique le directeur du Grand Rex. Juste avant l'épisode huit, un orchestre et huit chanteurs seront sur scène. Ils vont interpréter les plus grands thèmes de Star Wars.

Une saga lancée il y a quarante ans

Star Wars est devenu un mythe. Le premier épisode a été projeté il y a quarante ans. En 2012, Disney est devenu propriétaire de la saga. Ce mercredi, le huitième épisode sort sur 1000 écrans en France. Il y aura une suite. Une nouvelle trilogie va être mise en route pour les années 2020.