Le huitième épisode de la saga Star Wars sort ce mercredi au cinéma. Un événement que vous pouvez également vivre en Dordogne. Quatre salles projettent l'épisode et le Rex à Sarlat organise une matinée spéciale.

Sabres laser, robots et vaisseaux spatiaux... Le huitième épisode de la saga phénomène Star Wars, "Star Wars : les derniers Jedi" sort ce mercredi au cinéma. C'est un des événements cinéma de l'année. Un événement que vous pouvez vivre en Dordogne. Quatre salles projettent le film à 10 heures et 10h30, à Périgueux, Sarlat, Bergerac et au Buisson-de-Cadouin.

L'épisode est la suite immédiate du film sorti il y a deux ans, "Le réveil de la force". Il commence précisément là où le précédent s'était arrêté, quand la jeune Rey, incarnée par Daisy Ridley, arrivait à retrouver le célèbre chevalier Jedi Luke Skywalker.

Matinale spéciale au Rex à Sarlat

Le cinéma le Rex à Sarlat organise une matinale spéciale ce mercredi. L'épisode "Le réveil de la force" est diffusé à 7h30 avant le lancement du dernier épisode à 10 heures, avec une pause petit déjeuner déguisée. Déjà une vingtaine de personnes ont réservé mais il reste des places.

Le Rex organise également trois concours, du meilleur scénario pour le 9e épisode à rendre d'ici ce mercredi matin 10 heures. Un deuxième concours déguisement pour le meilleur costume et un troisième concours dessin pour le meilleure dessin du monde de Star Wars.

A 10 heures également, le cinéma CGR à Périgueux propose une séance en VF 3D. A Bergerac, la séance pas en 3D commence à 10h30 au Cyrano comme au Buisson-de-Cadouin.

Que la Force soit avec vous et avec France Bleu Périgord qui vous fait vivre la sortie du nouvel épisode en direct du cinéma de Sarlat dès 7 heures du matin et toute la journée jusqu'à 19 heures.

