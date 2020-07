Stationnement, circulation : du changement sur la place Cujas de Bourges

Avec le lancement des animations sur la place Cujas, il y a quelques changements à noter en ce qui concerne la circulation et le stationnement des véhicules.

C'était une volonté du nouveau maire de Bourges, Yann Galut. La place Cujas va être le théâtre de concerts, d'animations culturelles et sportives à partir du vendredi 24 juillet et jusqu'au 27 août. Objectif : redynamiser le centre-ville. Conséquence : les règles de stationnement et de circulation dans ce secteur du centre-ville sont modifiées.

La Ville de Bourges fait la liste des changements à prendre en compte :

Le stationnement est interdit sur la partie basse de la place Cujas et la rue Michel Servet. Mais il est autorisé sur la deuxième partie de la place Cujas.

La rue Moyenne devient piétonne du lundi au jeudi de 18h à 1h du matin ; et du vendredi au dimanche de midi à 1h du matin.

C'est le cas aussi de rues adjacentes : rue de la Cage Verte, rue Emile Zola, rue du Docteur Témoin, rue Michel de Bourges, rue de la Monnaie, rue Jean-François Deniau, rue des Armuriers, rue Jacques Cœur, rue de l'Equerre et rue de Linières dans la partie haut, cour de l'Oratoire et place des Quatre Piliers. Circulation des véhicules en sens unique rue Jacques Rimbault (depuis la place du 8 Mai 1945 jusqu'à la rue Simone Veil), rue Moyenne (depuis la rue Simone Veil jusqu'à la rue du Commerce), et rue du Commerce (depuis la rue Moyenne jusqu'à la place Planchat). L'accès n'est autorisé que pour les riverains.

Ce qui est donc vivement recommandé, c'est de venir à pied, à vélo ou en bus.