Philippe Geluck : "Ma statue du Chat devant le Mémorial de Caen est mon hommage aux victimes de Charlie Hebdo"

"Le Chat déambule" à Caen. Après Paris et Bordeaux, Philippe Geluck expose dans les rues de Caen à partir de ce samedi 2 octobre et jusqu'au printemps vingt statues représentant le fameux Chat de l'artiste belge.

Des statues en bronze de 2,5 mètres de haut installées notamment devant la mairie, au port de plaisance et place de la République. Philippe Geluck était l'invité de France Bleu Normandie pour en parler ce jeudi matin. Entretien.

France Bleu Normandie : Philippe Geluck, si vous êtes aujourd'hui à Caen, si cette exposition est là, après Bordeaux et Paris, avant Milan ou Genève, c'est parce que vous êtes venu aussi en janvier 2019 au Mémorial de Caen pour le concours de plaidoiries des lycéens. Vous avez tissé des liens ?

Philippe Geluck : Oui, exactement. C'est Stéphane Grimaldi qui dirige le mémorial qui accueillait présidait le jury cette année-là et il m'a présenté au maire Joël Bruneau, à qui j'ai raconté le projet d'exposition qui était lancé. La tournée se mettait sur pied. Et puis, il a été tellement emballé par l'idée et le lui ai montré les photos des sculptures. Il a dit : 'Mais il faut venir à Caen si vous en avez la possibilité, l'envie !" Et donc, ce n'est pas moi qui ai choisi Caen, c'est Caen qui m'a choisi.

Philippe Geluck dans les studios de France Bleu Normandie à Caen © Radio France - Véronique Houdan

Merci à la Ville de Caen d'accueillir l'exposition. Nous sommes tellement heureux. Toute l'équipe et moi d'être ici dans cette jolie ville et je vous raconte pas. On a travaillé hier en extérieur à implanter les premières sculptures sur l'esplanade de l'hôtel de ville et les réactions sont déjà magnifiques, touchantes, enthousiastes, et des centaines de photos ont été prises par les gens et c'est trop bien.

Vous parlez d'humour un peu crétin. C'est vous qui le dites. Moi, je ne me permettrais pas. Pour d'autres, c'est plus sérieux. C'est différent, forcément, de penser en termes de dessin ou de penser en termes de statue ?

Oui, avec le Chat particulièrement puisque le Chat est un animal bavard. Enfin, je veux dire le mien. Il est bavard depuis sa naissance en 1983 - donc il y a 38 ans - et c'est un personnage qui s'adresse aux lecteurs, contrairement aux autres personnages comme Lucky Luke, Veja... ils parlent entre eux. Le Chat comme il est seul il s'adresse à nous et regarde le lecteur dans les yeux, comme quelqu'un qui ferait un stand-up. Et avec les sculptures, je me retrouve tout à coup avec le mime Marceau, c'est-à-dire qu'il est sur scène mais il doit faire des gestes, prendre des positions, raconter une histoire sans paroles. C'est cela, la sculpture. Les sculptures sont peu parlantes, sauf une qui s'appelle "le Parleur". Et c'est le Chat qui est face à nous et qui porte sur un harnachement que j'ai lui ai sculpté sur le manteau. Deux grandes bulles sur lesquelles j'ai mis du texte : "Rodin a choisi la facilité avec son penseur... Geluck met la barre plus haut avec son parleur". Et en fait, je crée là la première sculpture parlante de l'histoire. Des statues vraiment décalées.

Philippe Geluck se prêtant au jeu dans les studios de France Bleu Normandie à Caen le jeudi 30 septembre 2021 © Radio France - Véronique Houdan

D'autres statues sont beaucoup plus sérieuses, celles notamment devant le Mémorial de Caen.

On parle d'abord de celle-là et puis on parlera des plus rigolotes. Celle qui sera déposée devant le Mémorial de Caen s'appelle "Le martyre du Chat" et c'est mon hommage que j'ai rendu en sculpture à mes confrères et amis assassinés lors des attentats de Charlie Hebdo (17 morts en janvier 2015, ndlr). Et c'est aussi un hommage à toute la profession de journalistes, de photographes, de dessinateurs de presse qui sont martyrisés dans des pays totalitaires, qui sont brutalisés, qui sont assassinés. J'ai représenté le Chat en martyr de Saint-Sébastien. Vous savez, ce martyr qui a été criblé de flèches par les Romains. Et donc ici, le Chat est transpercé de crayons et ce sont des crayons de couleur. C'est très frappant sur la couleur du bronze. Le Chat a les mains liées dans le dos derrière un poteau. Mais sur les crayons, j'ai sculpté des petits oiseaux qui reviennent après la stupeur, après l'horreur. Ces petits oiseaux vient de se poser sur les crayons et ils symbolisent pour moi la vie qui continue malgré tout et représente la jeunesse. Et j'en parlais à des enfants qui venaient voir l'exposition qui étaient un petit peu stupéfaits de voir cette sculpture. Je leur ai dit : "Ces petits oiseaux, c'est vous et j'ai confiance en vous. Vous allez nous faire un monde plus fraternel, plus plus apaisé."

Cela c'est très sérieux, mais on s'amuse beaucoup aussi.

Mais oui ! Je pense à "Tutu et Grosminet" et il y a aussi "Pipi et Grobidet". Alors là, les enfants sont morts de rire parce que c'est le Chat qui tient un cerceau devant lui. Il y a deux petits tabourets comme ça, comme au cirque, vous savez, sur lesquels les lions lèvent la patte. C'est un petit chien qui lève la patte et il fait pipi à travers le cerceau dans un seau qui se trouve sur l'autre tabouret. Et c'est un numéro de cirque. En même temps, c'est un hommage au Manneken-Pis. Et c'est une des trois sculptures fontaines puisque on peut voir le vrai jet d'eau oui, arriver, le vrai jet d'eau qui sort du zizi du Chat qui va dans le seau. J'ai vu déjà des enfants hier à qui j'expliquais le truc. Aujourd'hui, il n'y a pas du vrai pipi, c'est de l'eau. Donc il ne faut pas la boire, mais c'est de l'eau.

"Philippe a inventé quelque chose qui va durer des siècles : dans trois siècles on étudiera le Chat" — Emmanuel Chaunu, sur France Bleu