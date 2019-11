En plus des boutiques d'habillement et des restaurants, le nouveau centre commercial Steel à Saint-Étienne veut offrir des activités culturelles et de loisir pour attirer les clients. Un musée numérique devrait notamment voir le jour pour l'ouverture en 2020.

Steel mise sur la culture et les loisirs pour attirer les clients

Saint-Étienne, France

À quelques mois de la fin des travaux, la société Apsys fait le point sur son projet de centre commercial à Saint-Étienne baptisé Steel. L'investisseur dévoile notamment tout ce qui sera proposé autour des boutiques. A côté des enseignes de décoration, de bricolage ou de prêt-à-porter, des activités culturelles de loisirs seront aussi proposées aux clients.

C'est le cas par exemple avec "Micro-folie", un tout nouveau musée numérique gratuit qui sera installé dans le pavillon d'accueil pour admirer plus de 1 000 chef d’œuvres exposés dans des musées nationaux.

Le pavillon d'accueil où se trouvera le musée numérique Micro-folie © Radio France - MC

Côté loisir, les clients auront le choix : un parc de trampolines de 4 000 mètres carré, un escape game, des ateliers Lego, une skatepark, des tables de ping pong... Tout est fait pour divertir et faire rester les consommateurs sur place le plus longtemps possible.

L'un des parking de Steel, en tout 1600 place seront disponibles pour les clients © Radio France - MC

Un grand espace sera créé en plein air avec une fontaine entre les différentes terrasses des restaurants, et un écran géant pour les diffusions de match ou de films. Enfin pour les plus petits une aire de jeux est prévue avec des balançoires et des toboggans.