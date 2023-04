Stephan Eicher en concert au palais des congrès du Mans

L'auteur-compositeur-interprète Stephan Eicher reprend la route. Il sera en concert au palais des congrès du Mans le 17 novembre 2023 dans le cadre de sa tournée "Et voilà !".

ⓘ Publicité

Il s'agit d'un "spectacle inédit où s’invite la magie" selon les organisateurs. Stephan Eicher réinterprétera ses plus grands succès et des nouveaux titres. Il sera "accompagné de musiciens aux nombreux talents et... d’instruments automates, dans une scénographie pleine de surprises."

Les billets seront mis en vente au prix de 43 euros. Il sera possible d'en acheter auprès points de vente habituels (Fnac, Auchan, Carrefour).