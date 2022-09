Stéphane Bern à Guéret vendredi pour remettre un chèque du Loto du patrimoine au petit théâtre

Le montant du chèque n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais il sera remis en personne par Stéphane Bern. L'animateur de Secrets d'histoire viendra à Guéret vendredi 16 septembre afin d'apporter les fonds de la Mission Patrimoine pour le petit théâtre à l'italienne.

Ce très bel édifice construit à partir de 1837, l'un des derniers dans le Limousin, est fermé au public depuis près de quarante ans, faute de rénovation. Le montant des travaux est estimé à quatre voire six millions d'euros par la mairie de Guéret. Au mois de mars, la ville a eu la chance de voir son petit théâtre sélectionné par la Mission Patrimoine. Destinée à la sauvegarde de monuments en péril, elle est déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux.

Stéphane Bern, une ministre, et le président ?

Ce sera la première fois que Stéphane Bern verra le petit théâtre de Guéret. Selon nos informations, il sera accompagné de la ministre de la Culture ce vendredi. Il se murmure que le président de la République Emmanuel Macron pourrait également être de la partie, mais l'Elysée et la préfecture de la Creuse ne confirment pas encore l'information.

Ces visites auront lieu à la veille des Journées du patrimoine, qui se déroulent le week-end des 17 et 18 septembre. Le programme en Creuse est à retrouver ici.