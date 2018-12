Stéphane Bern en colère après le rétablissement de la taxation du loto du patrimoine

"L'Assemblée nationale fait tout pour torpiller le Loto du patrimoine à la demande du rapporteur Joël Giraud et le soutien des députés LREM !" dénonce ce mardi l'animateur Stéphane Bern, chargé d'une mission sur le patrimoine. "Je me battrai pour sauver notre patrimoine en danger contre tous ces technocrates", a-t-il assuré via son compte Twitter, interpellant au passage le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Culture Franck Riester.

L’@AssembleeNat fait tout pour torpiller le #LotoDuPatrimoine à la demande du rapporteur @JoelGiraud05 et le soutien des députés @LaREM_AN ! Je me battrai pour sauver notre patrimoine en danger contre tous ces technocrates @MinistereCC@franckriester@EPhilippePM@Matignonhttps://t.co/S0o25P99Kx — Stéphane Bern (@bernstephane) December 18, 2018

L'exonération votée par le Sénat retoquée

À l'origine de ce coup de colère : la décision des députés de rétablir la taxation sur le Loto du patrimoine. L'amendement de la commission des finances, qui a reçu un avis favorable du gouvernement, a été voté dans la nuit de lundi à mardi. Il supprime en nouvelle lecture un article du Sénat qui exonérait les jeux en faveur du patrimoine de la CSG, de la TVA et autres taxes habituellement prélevée sur les jeux de loteries.

Une décision contestée dans l'opposition mais défendue par le rapporteur général du Budget Joël Giraud (LREM) devant les députés. Cette exonération totale était "une première pour un jeu de hasard (...) assez gênante", a-t-il fait valoir.

Pilotée par l'animateur Stéphane Bern, l'opération "Loto du patrimoine" vise à financer la rénovation de dizaines de monuments français en péril avec un jeu de grattage et un loto.

200 millions de recettes escomptées

Fin octobre, Stéphane Bern avait menacé de démissionner si l'État ne renonçait pas aux 14 millions de taxes qu'il comptait prélever sur les 200 millions de recettes escomptées (l'essentiel allant aux gagnants et 20 millions à la Fondation du patrimoine) du Loto patrimoine.

Pour mettre un terme à la polémique, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, et le ministre de la Culture, Franck Riester, avaient annoncé le déblocage de 21 millions d'euros supplémentairesen faveur du patrimoine.