Stéphane Bern et la mision Patrimoine sortent le chéquier pour le Nord-Pas-de-Calais !

La somme globale atteint 15,2 millions d'euros, engrangés notamment grâce au loto du patrimoine.

Dans le Pas-de-Calais, c'est la réhabilitation de l'ancien hôpital Saint-Jean-Baptiste d'Aire-sur-la-Lys qui bénéficie d'un coup de pouce de la Mission Patrimoine. Elle va verser 300 000 euros. Le montant total des travaux à engager s'élève à plus de 7,5 millions d'euros. Il s'agit de réhabiliter le clos et le couvert ainsi que l'escalier monumental, la chapelle, les vitraux et les aménagements intérieurs. Les premières traces de l'édifice remontent à 1221. Après de nombreuses vicissitudes, l'hôpital-hospice, tel qu'on le connait aujourd'hui, date de 1718.

Dans le Nord, c'est le temple protestant de la rue des Arts à Roubaix qui a été retenu par la Mission Patrimoine. Cette fois, le chèque est de 99 000 euros pour aider à la restauration urgente du clocher et de la façade principale de l'édifice. Le montant des travaux se monte à 927 000 euros.

Il s'agit de refaire la couverture du clocher en écailles de zinc et les arêtiers disparus, mais aussi denettoyer la façade et les vitraux. Le temple protestant a été inauguré en 1871 et inscrit aux Monuments historiques en 2011.