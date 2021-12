Ce mardi 28 décembre à 21h, France 2 diffuse son émission "Laissez-vous guider" présentée par Stéphane Bern. Une émission spéciale sur la France gallo-romaine, avec en deuxième partie : un focus sur Vercingétorix et la bataille de Gergovie.

Stéphane Bern met à l'honneur Vercingétorix et le plateau de Gergovie

Un coup de projecteur exceptionnel sur notre région ! France 2 diffuse ce mardi soir, à 21h, son émission "Laissez-vous guider", consacrée à la France gallo-romaine. Une partie du programme sera consacrée au personnage de Vercingétorix et à la fameuse bataille de Gergovie. Pour l'occasion, les équipes de Stéphane Bern sont venues en tournage dans le Puy-de-Dôme, notamment sur le plateau de Gergovie et la Place de Jaude, au pied de la statue du plus célèbre des Gaulois.

Une grande fierté pour Frédéric Nancel, le directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie :

C'est une vraie consécration pour nous. Nos équipes ont connu beaucoup de difficultés depuis l'ouverture du musée, en octobre 2019. Qui plus est, cette émission met en valeur toute la région ! C'est une formidable vitrine. Nous sommes très reconnaissants

"Laissez-vous guider au temps des gallo-romains", c'est ce mardi 28 décembre 2021, sur France 2, à partir de 21h.