Stéphane Bern se bat pour que l'abbaye de Sénanque participe au prochain loto du patrimoine

Sénanque, Gordes, France

Stéphane Bern, l'ami des têtes couronnées et des vieilles pierres, vient à la rescousse de l'abbaye de Sénanque, symbole du Vaucluse et de la Provence. L'édifice du XIIe siècle est en péril : l'église menace de s'écrouler. L'animateur télé, invité exceptionnel de France Bleu Vaucluse, va faire tout son possible pour que l'abbaye de Sénanque participe au futur loto du patrimoine. "J'ai demandé à ce qu'on inscrive l'abbaye pour la mission Bern 2019. Je plaiderai pour que ce soit une priorité nationale, annonce-t-il.

"C'est un morceau de notre histoire. Parfois, j'ai le sentiment, en parlant du patrimoine à longueur de journée, d'une certaine indécence. Mais je n'oppose pas les causes. Je soutiens ceux qui ont peu au quotidien. J'essaie d'aller vers les autres parce que tous ensemble, on va y arriver. Ce sont des Français modestes qui ont participé au loto du patrimoine".

"J'ai parfois des moments de renoncements puis je repars au combat."

Stéphane Bern reconnaît que la tâche est immense : "Il y a beaucoup de boulot. Alors mon rôle est d'alerter les autorités. Je me dis que je ne peux pas laisser tomber. Des gens se battent dans la région, y croient, je ne peux pas me plaindre alors je mets mes maigres forces au service de cette cause."

Stéphane Bern prévoit-il de venir en Vaucluse ? "J'adorerais", s'écrie-t-il. Dès que l'occasion se présente, je viens. Je vais revenir déjà pour le tournage des villages préférés de Français et il y en a beaucoup, entre Gordes ou Vénasque, les villages sont tous plus beaux les uns que les autres. Vous avez une région extraordinaire".

D'autres figures médiatiques ont apporté leur soutien à l'abbaye de Sénanque, comme Elie Semoun. L'humoriste y a déjà fait une retraite il y a quelques années.