Stéphane Bern passe sa Journée du Patrimoine à la maison de Robert Schuman, à Scy-Chazelles

Stéphane Bern a pu visiter et prendre des photos de la maison Robert Schuman.

"C'est un lieu essentiel pour le Patrimoine." L'animateur franco-luxembourgeois a encore les yeux qui brillent sur le parvis de la maison Robert Schuman à Scy-Chazelle. A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, celui qui a fondé le loto du patrimoine, a passé la matinée dans ce lieu culturel de la Moselle. "Il est d'ailleurs en parfait état, je ne vais pas lancer un loto du patrimoine pour lui", ironise-t-il. Avec Clément Beaune, secrétaire d'état chargé des affaires européennes, ils ont participé à une matinée de conférence avec une dizaine de jeunes du lycée Robert Schuman de Metz.

Stéphane Bern sur le parvis de la maison. © Radio France - Arthur Blanc

Outre Scy-Chazelles, c'est en fait toute une partie du patrimoine mosellan que l'animateur apprécie. "J'aime beaucoup Bitche par exemple où j'ai tourné 'Meurtre en Lorraine', et j'ai d'ailleurs fait inscrire la citadelle dans le loto du patrimoine." Mais au-delà de Bitche, une autre ville de Moselle-est retient son attention. "Sarreguemines aussi est un lieu qui me touche, notamment la manufacture. Malheureusement, les gens n'achètent plus de faïence, mais il faut au moins que cette mémoire ouvrière perdure."

Ne pas oublier Uckange

En parlant de patrimoine ouvrier, la visite de Stéphane Bern en Moselle coïncide avec le résultat de sa dernière émission, le "Monument préféré des Français". Ce vendredi, le Lion de Belfort a certes remporté la victoire, mais le parc U4 d'Uckange, qui représentait le Grand Est, a empoché le 7ème rang sur les 14 sites en lice. "J'ai trouvé que c'était formidable de voir ce haut fourneaux dans cette liste, à côté des châteaux et des musées. Ça m'a fait pensé à Esch-Belval, où ils ont imaginé une reconversion après l'effondrement de la sidérurgie. Ils ont remis de la vie."

Des lycéens ont pu dialoguer avec Clément Beaune, secrétaire d'état aux affaires européennes. © Radio France - Arthur Blanc

La dizaine de lycéens présente sur place était très heureuse d'avoir pu participer à cette matinée. "C'est un chance dont on profite à fond", confie Isaac. "Je m'intéresse énormément à l'histoire, grâce à lui j'ai pu apprendre beaucoup de choses, et j'étais donc très émue", répond Manon.