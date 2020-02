Sting bientôt en concert au Zénith de Dijon

C'est une légende du (pop)rock en concert au Zénith de Dijon : Sting, le chanteur de The Police. Cochez la date, ce sera le 21 octobre 2020. Vous pourrez réserver en prévente dés mardi matin.

Dijon, France

"Roxanne", "So Lonely", "Message in a bottle" ... le chanteur de The Police, Sting, sera en concert au Zénith de Dijon le 21 octobre 2020. L'annonce a été faite sur son site internet, comme l'ont repéré nos confrères du Bien Public. Des préventes seront disponibles à partir de mardi 4 février, à 10h.

Sting sera présent en France dans plusieurs festivals cet été - Nîmes, Arras - mais donnera aussi des concerts dans plusieurs Zéniths - Aix-en-Provence, Toulouse ou Strasbourg.