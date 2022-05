Sting de retour à Bordeaux en novembre: La billetterie ouvre ce vendredi 13 mai

La tournée de Sting, de passage à Bordeaux le jeudi 3 novembre 2022 s'appelle "My songs". Une tournée présentant les titres les plus appréciés du chanteur en solo ou avec le groupe The Police.

Une date "surprise" à Bordeaux

Les dates de la tournée de Sting sont connues depuis longtemps. Reportée en raison de la crise sanitaire, la nouvelle feuille de route du chanteur dévoilée ce matin réserve quelques surprises: 3 nouvelles dates viennent compléter la tournée française: Le Zénith de Clermont-Ferrand le 2 novembre, l'Arkéa Aréna de Floirac le 3 novembre et l'Aréna de Poitiers le 10 novembre.

Sting sera accompagné d'un ensemble électrique et rock pour réinterpréter ses plus grands tubes: "Fields of gold", "Roxanne", "Shape of my heart", "Demolition man" "Message in a bottle", "Englishman, in New-York'

La mise en vente des billets est fixée à ce vendredi 13 mai dès 10h sur box-office .