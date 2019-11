Sting en concert à Chambord le 1er juillet 2020

Chambord, France

Le chanteur britannique Sting, 68 ans, se produira au château de Chambord (qui a accueilli 1 million de visiteurs en 2018) le 1er juillet en soirée. L'annonce a été faite ce vendredi par la société de production AZ Prod. Le directeur d'AZ Prod, Julien Lavergne, explique qu'ils veulent associer à un site exceptionnel de renommée internationale, un artiste exceptionnel humaniste et de renommée internationale. Sting deviendra ainsi le premier artiste rock à s'y produire".

Nous attendons aussi de ce concert des retombées économiques énormes

Le concert aura lieu en extérieur, côté jardin, ce qui permettra d'accueillir environ 20.000 spectateurs. Dans un communiqué, Live Nation et Cherrytree Management ont confirmé que la tournée "Sting: My Songs" sera de retour en Europe cet été pour une série de concerts en salles ainsi qu'en festival incluant un concert au château de Chambord mercredi 1er juillet.

Les places seront mises en vente à partir du mercredi 20 novembre à 10h00. Sting est en tournée "My Songs" en Europe cet été, puisque le 30 juin, l'ex leader de The Police se produira à Bratislava et le 2 juillet à Budapest. Il est déjà venu chanter à guichets fermés au Zénith d'Orléans (6700 spectateurs) le 19 octobre dernier, le bras en écharpe (suite à une mauvaise chute).