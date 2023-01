Sting en concert au théâtre antique d'Orange en juillet

Le chanteur Sting interprètera ses plus grands tubes sur la scène du théâtre antique d'Orange, le 25 juillet 2023. Pour ce concert spécial baptisé "My songs", Sting sera accompagné d'un ensemble de musiciens électrique/rock. La dernière venue de l'artiste au théâtre antique remonte à 1980, avec le groupe The Police. Vous pourrez acheter vos billets à partir de ce mercredi, le 19 janvier, sur la plateforme Ticketmaster.

