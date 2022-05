Sting va passer par l'Arena Futuroscope de Poitiers lors de sa tournée en France !

C. Abramowitz

Englishman in Poitiers ! Le chanteur américain Sting se produira sur la scène de l'Arena Futuroscope, récemment inaugurée, dans le cadre de sa tournée internationale "My Songs". L'annonce a été faite sur le site officiel de l'artiste ce mardi 10 mai 2022.

La date prévue est le jeudi 10 novembre 2022.

Les places seront mises en vente pour les abonnés à partir de mercredi 11 mai à 10 heures sur le site sting.com et pour le grand public, dans les points de vente habituels, à partir de vendredi 13 mai à 10 heures.

Poitiers figure parmi les douze dates de tournée en France de Sting, entre octobre et novembre de cette année, dont plusieurs ont été reportées à cause de cas de Covid au sein de son équipe. Il fera étape notamment à Paris le 11 octobre, à Bordeaux le 3 novembre et à Toulouse le 6 novembre.